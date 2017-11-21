Вячеслав Булацкий: Белорусское телевидение соответствует всем мировым тенденциям
С 1998 года решением Генеральной ассамблеи ООН всех работников голубых экранов поздравляют в этот день. 21 ноября мы отмечаем свой профессиональный праздник. Всемирный день телевидения. Что такое телевидение сегодня и как вырастить настоящего телепрофессионала?
Поговорим о телевизионной аудитории. Некоторым кажется, что телевидение сегодня утратило свои позиции. Сейчас так много информации, источников. Нужно ли телевидение?
Вячеслав Булацкий, заведующий кафедрой телевидения и радиовещания Института журналистики БГУ:
Рановато говорить о том, что телевидение теряет свои лидирующие позиции среди других средств массовой информации (СМИ), средств массовой коммуникации. Дело в том, что телевидение уходит сейчас на другие носители.
Существует термин «отложенное телесмотрение». В связи с тем, что аудитория телевидения стареет. Достаточно стремительно. Всё больше и больше молодёжи уходят в Интернет. Именно в Интернете молодые люди и смотрят все телевизионные каналы, телевизионные программы, которые сейчас существуют на наших новых телеканалах: белорусских, российских, зарубежных.
Вячеслав Григорьевич, вы как-то сказали в одном интервью, что белорусское телевидение находится на высоком профессиональном уровне. Ваше мнение с тех пор не изменилось?
Вячеслав Булацкий, заведующий кафедрой телевидения и радиовещания Института журналистики БГУ:
Оно не поменялось. Если мы посмотрим на те тенденции, которые существуют: американское телевидение, западноевропейское, телевидение Швеции, BBC, – то наше национальное белорусское телевидение идёт в том же направлении. У нас появляется, как и во всём мире огромное количество специализированных каналов.
Это одна из тенденций, которая очень распространена во всём мире. У нас развиваются модели телевидения тоже разнообразные. Поэтому я считаю, что белорусское телевидение соответствует всем мировым тенденциям, которые существуют.
Павел Иванов, декан факультета экранных искусств, доцент, профессор кафедры режиссуры кино и телевидения БГАИ:
Я согласен с тем, что телевидение просто уходит в Интернет, а контент всё равно надо делать кому-то и никуда от этого не деться. Нужны и журналисты, и режиссёры, и операторы, и звукорежиссёры. Кадры молодеют. Приходят в основном сразу после школы.
С точки зрения понимания технологии тут нет ничего страшного. Они уже через полгода могут на своём компьютере всё: сами монтируют, сами снимают. А вот с точки зрения понимания: что они снимают и про что они снимают, – тут есть вопрос, потому что, конечно, жизненного опыта практически нет. Режиссёр… Чем меньше у него информации в голове, тем труднее ему работать.
Как понять, когда приходит человек в ВУЗ, что из него будет толк, что из него можно вырастить настоящего телемэтра?
Вячеслав Булацкий, заведующий кафедрой телевидения и радиовещания Института журналистики БГУ:
Часто бывает так, что люди приходят на факультет журналистики, не имея достаточного представления, о том, что это за профессия. На моей памяти достаточное количество моментов, когда человек разочаровывался: через год-два он понимал, что попал не в свой ВУЗ. У него опускаются руки, он автоматически доходит до получения диплома, и потом пропадает.
Но есть и другие примеры, которые говорят о том, что в профессию, в журналистику приходят мотивированные люди. В качестве примера могу привести вашу коллегу – Олю Петрашевскую, которая в своё время поступила на факультет журналистики. Я помню, приехала скромная девочка из Витебска. Но очень целеустремлённая.
Она сразу же втянулась в профессиональную подготовку, росла, самостоятельно двигалась. Такая целеустремлённость помогла ей стать одной из ведущих наших телевизионных репортёров, которая является достаточно популярной, известной и знаменитой.
А как распознать? Распознать просто в процессе учёбы. Если человек с первых дней «горит», стремится овладевать знаниями профессиональными, то из него получится толк.
Павел Иванов, декан факультета экранных искусств, доцент, профессор кафедры режиссуры кино и телевидения БГАИ:
Сегодня каждый студент является сам себе режиссёром. У него есть всё! Фотоаппарат… Да сегодня телефон имеет такое качество, которое можно выдавать в эфир.
Какие ваши прогнозы: каким будет телевидение?
Вячеслав Булацкий, заведующий кафедрой телевидения и радиовещания Института журналистики БГУ:
Как бы не «хоронили» телевидение некоторые наши апологеты интернет-журналистики, телевидение будет занимать своё достойное место, благодаря другим средствам массовой информации. Что касается журналистов, то здесь, мне кажется, будет развиваться две основные тенденции. Во-первых, универсализация журналиста: журналист-универсал, который сам умеет снимать, монтировать, озвучивать, писать хорошие тексты. Вторая тенденция: углубление в специализацию.