Вячеслав Булацкий: Белорусское телевидение соответствует всем мировым тенденциям

С 1998 года решением Генеральной ассамблеи ООН всех работников голубых экранов поздравляют в этот день. 21 ноября мы отмечаем свой профессиональный праздник. Всемирный день телевидения. Что такое телевидение сегодня и как вырастить настоящего телепрофессионала?

Поговорим о телевизионной аудитории. Некоторым кажется, что телевидение сегодня утратило свои позиции. Сейчас так много информации, источников. Нужно ли телевидение?

Вячеслав Булацкий, заведующий кафедрой телевидения и радиовещания Института журналистики БГУ:

Рановато говорить о том, что телевидение теряет свои лидирующие позиции среди других средств массовой информации (СМИ), средств массовой коммуникации. Дело в том, что телевидение уходит сейчас на другие носители.

Существует термин «отложенное телесмотрение». В связи с тем, что аудитория телевидения стареет. Достаточно стремительно. Всё больше и больше молодёжи уходят в Интернет. Именно в Интернете молодые люди и смотрят все телевизионные каналы, телевизионные программы, которые сейчас существуют на наших новых телеканалах: белорусских, российских, зарубежных.

Вячеслав Григорьевич, вы как-то сказали в одном интервью, что белорусское телевидение находится на высоком профессиональном уровне. Ваше мнение с тех пор не изменилось?

Вячеслав Булацкий, заведующий кафедрой телевидения и радиовещания Института журналистики БГУ:

Оно не поменялось. Если мы посмотрим на те тенденции, которые существуют: американское телевидение, западноевропейское, телевидение Швеции, BBC, – то наше национальное белорусское телевидение идёт в том же направлении. У нас появляется, как и во всём мире огромное количество специализированных каналов.