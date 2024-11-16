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Второй день «Марафона единства» проходит в Бобруйске. Чем удивят гостей форума?

16 ноября 2024 07:52
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Бобруйск в рамках «Марафона единства» принимает гостей из всей Беларуси. Проект постоянно прирастает идеями. Работают выставки «Подвиги и судьбы партизан в документах», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Второй день «Марафона единства» проходит в Бобруйске. Чем удивят гостей форума?-2

Вниманию жителей и гостей города на Березине представлены снимки времен Великой Отечественной войны, наградные листы и боевые характеристики народных мстителей. Как известных комбригов, героев Советского Союза, так и рядовых бойцов партизанских отрядов. 

Партизанское движение в Беларуси – это порядка 400 тысяч человек, которые на протяжении трех лет оккупации боролись с нацизмом. Мы должны знать героев поименно. Во времена попыток фальсификации истории важно сохранить объективную память о тех событиях. Экспозиция, аналогов которой нет на постсоветском пространстве, основана на архивных документах.

Второй день «Марафона единства» проходит в Бобруйске. Чем удивят гостей форума?-4

Во второй день проекта организаторы подготовили разнообразные тематические локации, выставки, городской квест «Это все мое родное», открытие мурала. Во время «Знаковой встречи» гостей ожидает неформальное общение с генеральным директором Национальной библиотеки Беларуси Вадимом Гигиным, многократным паралимпийским чемпионом Игорем Боким, заслуженным артистом Беларуси Русланом Алехно.

Второй день «Марафона единства» проходит в Бобруйске. Чем удивят гостей форума?-6

На предприятии «ФанДОК» будет звучать живая музыка. В цехах выступит Президентский оркестр. Услышать его, а также насладиться творчеством любимых артистов можно будет на гала-концерте «Время выбрало нас», который станет финальным аккордом марафона в Бобруйске.

# Государственная политика # Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи

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