Второй день «Марафона единства» проходит в Бобруйске. Чем удивят гостей форума?

Бобруйск в рамках «Марафона единства» принимает гостей из всей Беларуси. Проект постоянно прирастает идеями. Работают выставки «Подвиги и судьбы партизан в документах», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вниманию жителей и гостей города на Березине представлены снимки времен Великой Отечественной войны, наградные листы и боевые характеристики народных мстителей. Как известных комбригов, героев Советского Союза, так и рядовых бойцов партизанских отрядов.

Партизанское движение в Беларуси – это порядка 400 тысяч человек, которые на протяжении трех лет оккупации боролись с нацизмом. Мы должны знать героев поименно. Во времена попыток фальсификации истории важно сохранить объективную память о тех событиях. Экспозиция, аналогов которой нет на постсоветском пространстве, основана на архивных документах.