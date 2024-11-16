Второй день «Марафона единства» проходит в Бобруйске. Чем удивят гостей форума?

Бобруйск в рамках «Марафона единства» принимает гостей из всей Беларуси. Проект постоянно прирастает идеями. Работают выставки «Подвиги и судьбы партизан в документах», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Бобруйск в рамках «Марафона единства» принимает гостей из всей Беларуси. Проект постоянно прирастает идеями. Работают выставки «Подвиги и судьбы партизан в документах», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вниманию жителей и гостей города на Березине представлены снимки времен Великой Отечественной войны, наградные листы и боевые характеристики народных мстителей. Как известных комбригов, героев Советского Союза, так и рядовых бойцов партизанских отрядов.
Партизанское движение в Беларуси – это порядка 400 тысяч человек, которые на протяжении трех лет оккупации боролись с нацизмом. Мы должны знать героев поименно. Во времена попыток фальсификации истории важно сохранить объективную память о тех событиях. Экспозиция, аналогов которой нет на постсоветском пространстве, основана на архивных документах.
Во второй день проекта организаторы подготовили разнообразные тематические локации, выставки, городской квест «Это все мое родное», открытие мурала. Во время «Знаковой встречи» гостей ожидает неформальное общение с генеральным директором Национальной библиотеки Беларуси Вадимом Гигиным, многократным паралимпийским чемпионом Игорем Боким, заслуженным артистом Беларуси Русланом Алехно.
На предприятии «ФанДОК» будет звучать живая музыка. В цехах выступит Президентский оркестр. Услышать его, а также насладиться творчеством любимых артистов можно будет на гала-концерте «Время выбрало нас», который станет финальным аккордом марафона в Бобруйске.