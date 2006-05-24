Вторая городская клиническая больница останется на прежнем месте

Такое решение принято комитетом по здравоохранению Мингорисполкома. А в следующем году начнется реконструкция клиники. Предварительно строителям необходимо провести изыскательские и исследовательские работы по выяснению, в каком же состоянии находятся корпуса и палаты.

Ранее эти здания принадлежали Свято-Троицкому монастырю, а с 1835 года в корпусах разместились сто девяносто коек для больных. Это исторический памятник, которому более двухсот лет, что налагает особую ответственность на реставраторов.

Главный врач 2-ой городской клинической больницы Викентий Приступа ждет реконструкции с нетерпением. Текущий ремонт отнимает немало сил и средств. Сейчас медики готовят так называемое медицинское задание, согласно которому и будет разрабатываться проектно-сметная документация.

Врачи рассчитывают, что четыре основных корпуса обновят полностью. Заменят все подземные сети, проведут капитальный ремонт внутри корпусов, оснастят их современной техникой. Возможно, добавится и новое здание - на месте неприглядного помещения <кислородной> и старого пищеблока. Это позволит в будущем не сокращать число пациентов.

На сегодня в больницу ежедневно обращается около ста семидесяти человек. Почти 60% из них подлежат госпитализации.

Медики, которые здесь работают, переедут на базы других медицинских учреждений. А в корпусах начнут <хозяйничать> строители и реставраторы.