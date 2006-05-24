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Вторая городская клиническая больница останется на прежнем месте

24 мая 2006 11:11
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Такое решение принято комитетом по здравоохранению Мингорисполкома. А в следующем году начнется реконструкция клиники. Предварительно строителям необходимо провести изыскательские и исследовательские работы по выяснению, в каком же состоянии находятся корпуса и палаты.

Ранее эти здания  принадлежали  Свято-Троицкому монастырю, а с 1835  года  в корпусах  разместились сто девяносто коек для больных. Это исторический памятник, которому более двухсот лет, что  налагает особую ответственность на реставраторов. 

Главный врач 2-ой городской клинической больницы  Викентий Приступа ждет реконструкции  с нетерпением. Текущий ремонт  отнимает немало сил  и средств. Сейчас медики готовят так называемое  медицинское задание, согласно которому и будет разрабатываться проектно-сметная документация. 

Врачи рассчитывают, что четыре основных корпуса обновят полностью. Заменят  все  подземные сети,  проведут  капитальный ремонт внутри корпусов, оснастят  их  современной техникой. Возможно, добавится  и новое здание - на месте  неприглядного  помещения <кислородной>  и старого пищеблока. Это позволит  в будущем не сокращать  число пациентов.

На сегодня в больницу ежедневно обращается  около ста семидесяти человек. Почти 60%  из них  подлежат госпитализации.

Медики, которые здесь работают, переедут на  базы других медицинских учреждений. А в корпусах  начнут <хозяйничать> строители  и реставраторы.

# общество

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