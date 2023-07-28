Качественное образование и творческое развитие. Молодечненский торгово-экономический колледж считается одним из лучших в стране

В современном мире так важно найти свое призвание. Для этого каждому человеку предстоит сделать серьезный выбор будущей профессии. Сегодня Молодечненский торгово-экономический колледж по праву считается одним из лучших среди колледжей системы потребительской кооперации.

Олег Черепович, директор Молодечненского торгово-экономического колледжа Белкоопсоюза:

В настоящее время мы готовим по следующим специальностям. Самая такая, наверное, старая специальность – это бухгалтерский учет. Она у нас осталась. Мы гордимся этой специальностью, гордимся специалистами. Мы стараемся идти в ногу со временем, с экономикой. Мы готовим по такой новой специальности, как программное обеспечение информационных технологий, то есть готовим инженеров-программистов. Уже достаточно долгое время работаем тоже по этой специальности. Также в последние несколько лет мы открыли две новые специальности, это логистика и визуальный мерчендайзер.

Современное учреждение образования с богатой историей, которая началось 1 сентября 1959 года. За это время учебное заведение подготовило более 35 тысяч специалистов. Олег Черепович:

У нас созданы все условия, чтобы учащиеся получили профессиональное образование. Естественно, кроме теоретического обучения, практически все учащиеся у нас обеспечены практикой. Практика осуществляется как по выбору учащегося, так и внутри в колледже также учебная практика проводится индивидуально для каждого учащегося. Молодечненский торгово-экономический колледж Белкоопсоюза обладает современной материально-технической базой. В распоряжении учащихся более 30 аудиторий, 8 компьютерных классов, оснащенных современным оборудованием. Более 90 % преподавателей имеют высшую и первую квалификационную категории.

Екатерина Скадорва, преподаватель Молодечненского торгово-экономического колледжа Белкоопсоюза:

Информационные технологии прочно вошли в нашу жизнь. Будто медицина, логистика, образование. Без них ничто теперь не обходится. Мы не можем представить свою жизнь без различных гаджетов, на которых установлены программы. Поэтому получение специальности в нашем колледже – разработка и сопровождение программного обеспечения информационных систем – будет хорошей инвестицией в свое будущее. Наши ребята получают все необходимые теоретические знания и практические навыки, чтобы реализовать себя в этой профессии. У нас компетентные преподаватели, хорошая материальная база. Занятия проходят в различных увлекательных для ребят формах. Используются различные технологии, такие как игровые, проектные технологии, исследовательские. Специальность оказалась настолько востребованной, что абитуриенты стали поступать в колледж даже из столицы.

Павел Низовцов, учащийся Молодечненского торгово-экономического колледжа Белкоопсоюза:

Я сам родом из Минска, приехал в Молодечно, чтобы получить профессию техника-программиста. Поступил в Молодечно, потому что здесь очень высокий уровень преподавания, современная техника и очень хорошая база для работы в сфере IT. Молодечненский торгово-экономический колледж одним из первых начал осуществлять подготовку по специальности визуальный мерчендайзинг. Это современная наука, которая вмещает в себя знания из психологии, основ рекламы и маркетинга.

Татьяна Васюта, преподаватель Молодечненского торгово-экономического колледжа Белкоопсоюза:

Это дизайнеры, но дизайнеры не только торгового пространства, а дизайнеры психологии потребителя. Это специалисты, которые из посетителя магазина делают покупателя, которые заставляют человека, зашедшего за одной булкой хлеба в магазин, выйти оттуда с целым пакетом покупок. Это специалисты, которые помогают торговым объектам приобрести своих постоянных покупателей. Наши ребята изучают целый ряд творческих дисциплин. Они умеют разговаривать языком цвета, потому что изучают цветоведение, умеют писать картины, потому что изучают рисунок и живопись, изучают композицию, графический дизайн, изучают веб-дизайн. Это специалисты, которые достаточно востребованы нашим рынком. Наши ребята создают собственные интернет-магазины, работают мерчендайзерами в крупных торговых сетях, работают мерчендайзерами у основных наших белорусских производителей. Большое внимание в колледже уделяется спорту. Здесь организованы работы спортивных факультативных занятий по волейболу, баскетболу, атлетической гимнастике, настольному теннису и мини-футболу. Рядом с учебным корпусом и общежитием колледжа находится спортплощадка, на которой установлены современные тренажеры – подарок от Белкоопсоюза. Ребята с удовольствием занимаются на них во время физкультуры. Помимо спортивных достижений учащиеся колледжа принимают активное участие в республиканских проектах.

Владислава Гордей, учащаяся Молодечненского торгово-экономического колледжа Белкоопсоюза:

В этом году мы участвовали в республиканском конкурсе «100 идей для Беларуси», и это событие очень запомнилось мне. Мы прошли областной этап, попали на республику, стали финалистами. В этом конкурсе мы участвовали с проектом по выращиванию и реализации съедобных каштанов. Очень запомнилось мне просто потому, что оно придавало очень много эмоций и научило меня таким навыкам, которыми я могу пользоваться в обычной взрослой жизни. Учиться в Молодечненском торгово-экономическом колледже мне нравится, потому что очень приятная атмосфера, когда заходишь, ты понимаешь, что преподаватели хорошие, с ними можно быть на одной волне. То, что ты впитываешь эти знания, которые тебе дают очень качественно, очень интересно, подача у них, в принципе, очень хорошая. И все вот это наполняет энергией, и ты уходишь уже со счастливым лицом и понимаешь, что вот бы уже скорее завтрашний день, чтобы вернуться туда снова. Для учащихся действуют три кружка художественной самодеятельности – вокальный, танцевальный и драматический. Колледж является многократным и действующим победителем смотра-конкурса художественной самодеятельности студентов и учащихся учреждений образований Белкоопсоюза. Из 15 смотров-конкурсов 13 раз колледж занимал первое место и два раза второе.

Алина Белая, учащаяся Молодечненского торгово-экономического колледжа Белкоопсоюза:

Когда я поступила в колледж, меня волновал вопрос, чем же можно будет занимать себя, помимо учебных занятий. Но здесь был огромный выбор. Я занимаюсь актерским мастерством, и мне было приятно, что в нашем колледже его преподает актер областного драматического театра и на своем опыте показывает, объясняет, как и что правильно нам нужно делать, чтобы это было более правдоподобно. Мне приятно, что учащиеся нашего колледжа могут выступать не только в Молодечно, но и за пределами. То есть это Барановичи, Минск и многие другие города. И с пустыми руками мы никогда не возвращаемся. Привозят и грамоты, и дипломы, и кубки, и вымпелы и многое другое.