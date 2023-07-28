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«Возводим дома согласно срокам». В Минской области построят более 1 млн м. кв. жилья

28 июля 2023 14:42
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Новости Беларуси. Более миллиона квадратных метров жилья возведут в 2023 году в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Новые дома строят как в городах-спутниках столицы, так и в других населенных пунктах. Например, в Солигорском районе намерены сдать почти 38 тысяч метров квадратных. Квартиры предназначены в основном для очередников и многодетных семей. Параллельно в городе возводят соцобъекты, озелененяют и благоустраивают микрорайоны.

Подробнее о строительных планах – в сюжете Марии Царикевич.

«Возводим дома согласно срокам». В Минской области построят более 1 млн м. кв. жилья-1

Мария Царикевич, корреспондент:
Город шахтеров продолжает расти и развиваться. Совсем недавно в 22-м микрорайоне недавно сдали новый дом. Всего же в этом году УКС Солигорского района планирует построить почти 38 тысяч метров квадратных жилья.

«Возводим дома согласно срокам». В Минской области построят более 1 млн м. кв. жилья-4

Артем Барцевич работает в сфере строительства более 10 лет. Выполняет подсобные, ремонтные и вспомогательные работы. Сейчас перед его бригадой – новый объект на улице Судиловского. Трудиться здесь особенно приятно, признается Артем. Ведь по этим дорожкам будут гулять и его дети. Недавно семья Барцевич получила ключи от трехкомнатной квартиры в новостройке.

«Возводим дома согласно срокам». В Минской области построят более 1 млн м. кв. жилья-7

Артем Барцевич, подсобный рабочий Солигорского домостроительного комбината:
Мы снимали. Предложили – сразу позвонили. Мы естественно согласились. Кредитование, все по-быстрому. Квартира нужна – как бы дети. Эмоции естественно радостные.

«Возводим дома согласно срокам». В Минской области построят более 1 млн м. кв. жилья-10

К слову, о комфорте маленьких жильцов здесь позаботились: во дворах расположились яркие игровые и спортивные площадки. В перспективе тут появятся бытовые, торговые и социальные объекты.

Подробнее смотрите в видеоматериале.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Андрей Наливайко # Мария Царикевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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