Где построят новые бассейны и почему замигала "зебра" в Минске: новости «Большого города»

Новости Беларуси. Обзор самых важных и интересных событий в «Большом городе» за минувшую неделю.
Новости Беларуси. Обзор самых важных и интересных событий в «Большом городе» за минувшую неделю.
Поводом для проверки стала жалоба минчанки на работу данного медучреждения.
Александр Якобсон пообщался с пациентами и побывал в современных кабинетах стоматологического, педиатрического и отделения лучевой диагностики. К слову, самая большая детская поликлиника в Беларуси распахнула свои двери совсем недавно – в июле нынешнего года.
В целом, высадят порядка 4 000 саженцев лип, кленов, рябины, китайского тополя и ясеня.
Большие планы и по посадкам в местах, где деревья были повалены июльским ураганом.
Планируется, что любителям водных процедур не придется долго искать и много платить.
Доступность – шаговая и финансовая – главный признак бюджетных бассейнов, которые планируется построить по всему Минску, и которые уже радуют минчан во всех районах города.
Создатели утверждают, что это пример применения новых технологий.
Пять этажей, более 1 000 мест, три выхода в город, система фиксации – и все это без участия человека.
Автономная система определяет загруженность парковки, если все занято – шлагбаум не откроется. Неплательщики и автомобилисты, которые не соблюдают правила паркинга, попадают в «черный» список. Система создает историю всех посетителей. Каждый этаж имеет свой яркий цвет, по которому его легко запомнить.
Система начала работу на улице Яна Чечота в районе школы №25.
Установленные на тротуаре датчики срабатывают когда там идет человек, и передают сигнал фонарям оранжевого цвета, которые встроены в асфальт.
Они начинают мигать и водители успевают вовремя остановиться.
В случае необходимости на дороги выйдут более 700 единиц спецтехники.
Заготовлены противогололедные реагенты.
На всех предприятиях «Горремавтодора» организована круглосуточная работа диспетчерских служб. Определены 18 площадок для временного складирования снега, который будут вывозить с улиц города.
За 37 лет творческой деятельности кинорежиссер и сценарист создал более 20 кинокартин. И практически каждая — особый предмет гордости национального кинематографа.
Тема разговора в «Большом городе» 29 октября: