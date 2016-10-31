Где построят новые бассейны и почему замигала "зебра" в Минске: новости «Большого города»

Новости Беларуси. Обзор самых важных и интересных событий в «Большом городе» за минувшую неделю. Помощник Президента – главный инспектор по Минску – Александр Якобсон посетил 4-ю городскую детскую клиническую поликлинику

Поводом для проверки стала жалоба минчанки на работу данного медучреждения. Александр Якобсон пообщался с пациентами и побывал в современных кабинетах стоматологического, педиатрического и отделения лучевой диагностики. К слову, самая большая детская поликлиника в Беларуси распахнула свои двери совсем недавно – в июле нынешнего года. Этой осенью в Минске появится как минимум 36 новых аллей

В целом, высадят порядка 4 000 саженцев лип, кленов, рябины, китайского тополя и ясеня. Большие планы и по посадкам в местах, где деревья были повалены июльским ураганом. В Минске определились с местами строительства новых бассейнов

Планируется, что любителям водных процедур не придется долго искать и много платить. Доступность – шаговая и финансовая – главный признак бюджетных бассейнов, которые планируется построить по всему Минску, и которые уже радуют минчан во всех районах города. В Минске начал работу «Умный паркинг»



Создатели утверждают, что это пример применения новых технологий.

Пять этажей, более 1 000 мест, три выхода в город, система фиксации – и все это без участия человека. Автономная система определяет загруженность парковки, если все занято – шлагбаум не откроется. Неплательщики и автомобилисты, которые не соблюдают правила паркинга, попадают в «черный» список. Система создает историю всех посетителей. Каждый этаж имеет свой яркий цвет, по которому его легко запомнить. В Минске появилась пилотная зона, которая информирует водителей о приближении пешеходов к нерегулируемому переходу



Система начала работу на улице Яна Чечота в районе школы №25.

Установленные на тротуаре датчики срабатывают когда там идет человек, и передают сигнал фонарям оранжевого цвета, которые встроены в асфальт. Они начинают мигать и водители успевают вовремя остановиться. Столичные дорожные службы сообщили о готовности к зиме



В случае необходимости на дороги выйдут более 700 единиц спецтехники.

Заготовлены противогололедные реагенты. На всех предприятиях «Горремавтодора» организована круглосуточная работа диспетчерских служб. Определены 18 площадок для временного складирования снега, который будут вывозить с улиц города. В Минске открыли знак в память об одном из самых известных белорусских режиссеров – Викторе Турове