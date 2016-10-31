Транспорт из Сеницы и Сухарево: что изменится после открытия третьей линии метро в Минске?

Новости Беларуси. Жителям каких районов помогут новые пересадочные узлы в метро и что поменяют в работе наземного транспорта, рассказали в «Большом городе».
Олег Степанюк, СТВ:
Сейчас строится третья линия метро. Правильно ли я понимаю, что уже сейчас ведётся активная работа по прокладке новых маршрутов и перераспределение логистики?
Валерий Шкуратов, директор ГУ «Столичный транспорт и связь»:
Если говорить о той части строительства метро, которое должно закончиться в 2020 году, то здесь, скорее всего, маршрутная сеть меняться не будет никаким образом.
Мы оценку уже сделали и на этом этапе, сегодня – ну, ещё ж 4 года, как минимум – естественно, измениться много чего может. Но на этом этапе, мы пока не видим необходимости кардинально что-то корректировать. Принципиальное строительство ветки связано, в первую очередь, с состоянием сегодня пересадочного узла «Купаловская»-«Октябрьская».
Сегодня он переполнен, в пиковое время он уже ненормативно перегружен, естественно, нужно было найти какие-то варианты, чтобы его разгрузить.
И вот появление новых пересадочных станций – на «Фрунзенской» и на «Площади Ленина» – вот эти пересадочные узлы и должны обеспечить эту пересадку. Это – первая задача и главная задача этой части минского метрополитена, которая должна быть введена.
А вот следующий этап, который позволит продлить эту ветку до «Слуцкого гостинца», до остановочного пункта, станции метро – мы уже сегодня прорабатываем варианты корректировки. Но это очень длительный ещё период ожидания и, естественно, за этот период тоже может случиться много чего. И в части – может быть, появятся какие-то новые объекты, серьёзные объекты. Возможно, и в части появления нового жилого фонда. Вот развивается Атолинско-Сеницкое направление строительства жилья.
В деревне Прилуки строится 3 тысячи домов, заселится. Естественно, им нужно будет перемещаться.
Явно, что ближайшая станция появится на въезде со Слуцкого направления и она будет подзагружаться. Тогда понятно, что тут необходимо будет организовывать какие-то новые связи, новые маршруты. Это ведёт к проработке. Но вот этап загрузки третьей линии – оно будет, скорее, чуть попозже.
Я думаю, даже после того, как будет введен первый этап – вот эти 4 станции – мы оценим изменение потоков.
Когда мы получим полную картину перемещения – если на этом этапе оценки мы почувствуем, что необходимо что-то поменять, тогда оперативно это сделаем. Возможно, просто будут подкорректированы какие-то объёмы, возможно, что появление этого нового пересадочного удобного узла разгрузит какие-то маршруты. Это – предположение. Потому что появится более короткое «плечо».
Особенно население, которое живёт в Сухарево, у них появится более короткое «плечо» для связи с вокзалом и, возможно, вот это подзагрузит эту линию больше.
И, наверное, и Сухарево, и Одинцова, и Притыцкого, и Каменная Горка – эти все прилегающие районы, возможно, будут больше пользоваться линией метрополитена. И тогда прямые маршруты, такие, как, допустим, троллейбус №13, будут более разгружены. Но, в этом случае, мы просто подкорректируем объёмы работ – может просто реже ходить транспорт по этим маршрутам.