Транспорт из Сеницы и Сухарево: что изменится после открытия третьей линии метро в Минске?

Новости Беларуси. Жителям каких районов помогут новые пересадочные узлы в метро и что поменяют в работе наземного транспорта, рассказали в «Большом городе».

Олег Степанюк, СТВ:

Сейчас строится третья линия метро. Правильно ли я понимаю, что уже сейчас ведётся активная работа по прокладке новых маршрутов и перераспределение логистики?

Валерий Шкуратов, директор ГУ «Столичный транспорт и связь»:

Если говорить о той части строительства метро, которое должно закончиться в 2020 году, то здесь, скорее всего, маршрутная сеть меняться не будет никаким образом.

Мы оценку уже сделали и на этом этапе, сегодня – ну, ещё ж 4 года, как минимум – естественно, измениться много чего может. Но на этом этапе, мы пока не видим необходимости кардинально что-то корректировать. Принципиальное строительство ветки связано, в первую очередь, с состоянием сегодня пересадочного узла «Купаловская»-«Октябрьская».

Сегодня он переполнен, в пиковое время он уже ненормативно перегружен, естественно, нужно было найти какие-то варианты, чтобы его разгрузить.

И вот появление новых пересадочных станций – на «Фрунзенской» и на «Площади Ленина» – вот эти пересадочные узлы и должны обеспечить эту пересадку. Это – первая задача и главная задача этой части минского метрополитена, которая должна быть введена.