«Сегодня в транспорте мы поездку срываем»: как связаны приоритет автобусу и талон за 40 копеек?

Новости Беларуси. Почему общественный транспорт должен иметь преимущество на дороге, рассказали в «Большом городе».

Валерий Шкуратов, директор ГУ «Столичный транспорт и связь»:

Есть такой проблемный вопрос, когда по многим видам транспорта – таким, как троллейбус, трамвай – мы не можем сегодня гарантировать поездку.

Сегодня в нашем транспорте мы её срываем. И есть такой аспект, что, всё-таки, мы не достигли того понимания и не могли убедить наших руководителей, органы управления, в том, что, всё-таки, учитывая, что общественный транспорт перевозит более 60% населения – он должен быть главным на дорогах. Не автомобиль должен быть главным, а пассажир. А, коль пассажир наш главный, то автобус, троллейбус, трамвай должны иметь приоритет в движении.

Мы не должны ставить автобус, который везёт 150 человек в одну очередь с автомобилем, который везёт одного или двух человек.

Этот транспорт, который везёт 150 человек, должен быть первым всегда и везде. Как и на дороге, между перекрёстками, так и, подъезжая к перекрёстку, он должен получить сразу «зелёный свет» и проехать, и двигаться. Я думаю, наших пассажиров станет значительно больше. А, коль значительно больше станет пассажиров, то и себестоимость поездки станет ниже.

Тогда и для конкретного нашего жителя цена этой поездки будет меньше – не будет 50 копеек, она была бы уже сегодня 40 копеек.

Это задача следующего года и мы постараемся каким-то образом решить вопрос. Она связана не только с решением вопроса на уровне городских властей и финансированием, но и с изменением законодательства.