Меньше троллейбусов в Каменной Горке: что изменят в работе минского транспорта в 2017 году?

Новости Беларуси. Как откорректируют схему дорожного движения в столице Беларуси, рассказали в «Большом городе».

Валерий Шкуратов, директор ГУ «Столичный транспорт и связь»:

Ближайшее комплексное такое изменение произойдёт в Каменной Горке.

Я думаю, оно будет где-то к следующему году, когда будет построен новый диспетчерский пункт в районе улицы Люцинской и мы будем реализовывать какую-то новую схему. Мы её сейчас дорабатываем, она у нас была разработана, она, в своё время, активно обсуждалась в прессе, на «прямых линиях». Мы обсуждали её в администрациях районов, она, на тот период, была согласована и принята.

Но прошло время, прошло более двух лет и сегодня она требует кардинального изменения.

Потому что изменились условия, изменились подходы к строительству. Сегодня мы немножко уходим от строительства троллейбусных линий, потому что есть проблема в движении троллейбусов.

Сегодня троллейбус у нас не гарантирует поездку пассажира.

То есть, если наш клиент купил билет и сел в наш троллейбус, мы сегодня не гарантируем, что он в точку «А» приедет. По различным причинам, не зависящим сегодня даже от перевозчика: ДТП случилось – пробка в движении. Поэтому мы ищем другие моменты по организации электрического транспорта, которые бы гарантировали эту поездку. Как минимум, исключая какие-то элементы, не зависящие от перевозчика.

Поэтому мы сегодня меняем эту схему, она будет выставлена на всеобщее обсуждение, мы её рассмотрим в администрации района.

И, если та схема, которая у нас уже разработана, будет поддержана и населением, и в администрации района, и нами – в этом случае, мы её, наверное, к концу следующего года запустим. И она будет реализована в действии.