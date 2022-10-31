Всё начинается с книги. Как развить у школьника любовь к литературе?
Покорить заснеженные горы, затеряться в первозданных лесах и даже достать звезду с неба. Литература – волшебный портал в мир приключений, а чтение – золотой ключик к диковинным местам. Но отыскать его рвутся не многие. Сегодня все начинается не с книги, а с гаджетов – такие реалии XXI века.
Валентина Запекина, учитель русского языка и литературы гимназии № 50 г. Минска:
Через гаджеты они теряют свою душевную теплоту. Они все говорят словами из гаджетов, называют героев словами из гаджетов, а вот эти книги, которые воспитывают душу человека, на это остается очень мало времени. Дети должны сами хотеть читать. Поэтому мой совет родителям: найти несколько минут в день, посидеть, почитать, поговорить по душам.
Если вы хотите развить тягу к литературе у ребенка, не торопитесь. Детям дошкольного возраста интереснее слушать. Потому используйте весь актерский талант, чтобы удержать внимание маленького зрителя. А вот давление и строгость лучше оставить на дальней полке. Не будьте слишком эмоциональны в своих ожиданиях, дайте ребенку время полюбить книгу.
Артем Карпук, ученик 5 класса гимназии № 50 г. Минска:
Вот как-то начал читать и не могу оторваться даже, когда делаю домашнее задание, иногда отвлекаюсь на книги. Из книг, которые больше всего люблю, Жюль Верн и «Хроники Нарнии». Книжки развивают не только твое внутреннее состояние, увеличивают словарный запас, твое богатство речи.
Виктория Подкопаева, ученица 5 класса гимназии № 50 г. Минска:
Мне очень нравятся легенды и мифы Древней Греции и автора Крапивина книги, например, «Мальчик со шпагой», «Оруженосец Кашка». Там есть жизненные ситуации и немножко волшебные.