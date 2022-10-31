Всё начинается с книги. Как развить у школьника любовь к литературе?

Покорить заснеженные горы, затеряться в первозданных лесах и даже достать звезду с неба. Литература – волшебный портал в мир приключений, а чтение – золотой ключик к диковинным местам. Но отыскать его рвутся не многие. Сегодня все начинается не с книги, а с гаджетов – такие реалии XXI века.

Валентина Запекина, учитель русского языка и литературы гимназии № 50 г. Минска:

Через гаджеты они теряют свою душевную теплоту. Они все говорят словами из гаджетов, называют героев словами из гаджетов, а вот эти книги, которые воспитывают душу человека, на это остается очень мало времени. Дети должны сами хотеть читать. Поэтому мой совет родителям: найти несколько минут в день, посидеть, почитать, поговорить по душам.

Если вы хотите развить тягу к литературе у ребенка, не торопитесь. Детям дошкольного возраста интереснее слушать. Потому используйте весь актерский талант, чтобы удержать внимание маленького зрителя. А вот давление и строгость лучше оставить на дальней полке. Не будьте слишком эмоциональны в своих ожиданиях, дайте ребенку время полюбить книгу.