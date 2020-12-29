«Всё хорошо получилось». Участница бала во Дворце Независимости о том, как это – танцевать с министром

– Как вам наш министр культуры?

– Замечательный. Проводилось очень много репетиций, и, на удивление, очень все хорошо получилось у нас сегодня.

– Чувствуете себя здесь принцессой?

– Каждая девочка чувствует себя принцессой в короне, с прической, в платьице. Поэтому все хорошо.