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«Всё хорошо получилось». Участница бала во Дворце Независимости о том, как это – танцевать с министром

29 декабря 2020 18:39
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Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 29 декабря прошел традиционный новогодний бал для талантливой молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Всё хорошо получилось». Участница бала во Дворце Независимости о том, как это – танцевать с министром-1

За вальсом кадриль, за кадрилью – произвольная часть бала. Место классике уступил джаз, танцевали румбу, ча-ча-ча.

«Всё хорошо получилось». Участница бала во Дворце Независимости о том, как это – танцевать с министром-4

– Как вам наш министр культуры? 
– Замечательный. Проводилось очень много репетиций, и, на удивление, очень все хорошо получилось у нас сегодня. 
– Чувствуете себя здесь принцессой? 
– Каждая девочка чувствует себя принцессой в короне, с прической, в платьице. Поэтому все хорошо.

«Всё хорошо получилось». Участница бала во Дворце Независимости о том, как это – танцевать с министром-7

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Столько красивых молодых людей. Только заряжаешься энергетикой и им отдаешь свою энергию, чтобы они были талантливыми, успешными.

# Бал # общество # Игорь Петришенко # Фотофакт

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