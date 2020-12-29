«Всё хорошо получилось». Участница бала во Дворце Независимости о том, как это – танцевать с министром

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 29 декабря прошел традиционный новогодний бал для талантливой молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 29 декабря прошел традиционный новогодний бал для талантливой молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За вальсом кадриль, за кадрилью – произвольная часть бала. Место классике уступил джаз, танцевали румбу, ча-ча-ча.
– Как вам наш министр культуры?
– Замечательный. Проводилось очень много репетиций, и, на удивление, очень все хорошо получилось у нас сегодня.
– Чувствуете себя здесь принцессой?
– Каждая девочка чувствует себя принцессой в короне, с прической, в платьице. Поэтому все хорошо.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Столько красивых молодых людей. Только заряжаешься энергетикой и им отдаешь свою энергию, чтобы они были талантливыми, успешными.