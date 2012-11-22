Всемирный день телевидения: спасет ли цифровое тв от Интернет-засилья?

Один из персонажей – как сейчас принято говорить – культового - фильма «Москва слезам не верит» утверждал, что через двадцать лет «не будет ни газет, ни книг, ни кино, ни театров, а будет одно сплошное телевидение». Утверждение это относилось к шестидесятым годам прошлого века. Прошло уже не просто 20, но и все 50 лет. Есть ли сейчас одно сплошное телевидение? Не вижу повода не поговорить об этом как раз сегодня – во Всемирный день телевидения. С вами Людмила Ковалева. Добрый вечер.

Не вспомню точно, кому принадлежит авторство еще одного афоризма про ТВ. Смысл его в том, что за свою историю человечество сделало всего два знаковых открытия: книгопечатание и телевидение, которое полностью оторвало людей от книг. Сейчас, конечно, в этот ряд добавим Интернет, который, по мнению многих, отрывает человечество уже от телевидения. И все же, ТВ-каналы остаются основным источником и информации, и развлечения. Даже если вы смотрите их не по телеприемнику, а в том же Интернете.

Хотя сегодня грани стираются, сами телеканалы не только имеют свои Интернет-версии, но и активно пользуют видео с Интернет-сайтов. Интернет-порталы, в свою очередь, размещают материалы, отснятые телеканалами. Не так давно даже ведущая газета нашей страны – «Советская Белоруссия» - устами главного редактора заявила, что будет создавать Интернет-телевидение. А технологии развились так, что создателем телевидения сегодня становится каждый – во всемирной паутине масса телекартинки, снятой на мобильные телефоны и даже автомобильные видеорегистраторы. Вот уж действительно - одно сплошное телевидение.

Очередная техническая телереволюция в Беларуси назначена на 2015 год. Беларусь перейдет на цифровое вещание. Это позволит зрителю не только получать более качественную «картинку», но и самому формировать свое телеменю на день. Кстати, телеканалы в цифре уже доступны почти на всей территории страны. Вопрос только в том, что пока далеко не все белорусы обзавелись телеприемниками, поддерживающими цифровое вещание либо соответствующими приставками.

В настоящее время цифровое вещание доступно на 95% территории страны, но большинство зрителей пользуется аналоговыми телеприемниками. У них нет приставок для приема цифрового сигнала. Со следующего года в продаже не будет телевизоров, не оборудованных цифровыми приставками. Социально незащищенным слоям населения государство окажет помощь в приобретении цифровых приставок.

Кстати, каков именно будет механизм социальной поддержки – у нас пока еще обсуждается. Но вернемся к сегодняшнему – Всемирному дню телевидения. Вряд ли многие сейчас вспомнят, почему именно сегодня в мире отмечают этот день. А назвала его так в 1996 году Генассамблея ООН.

Всемирный день телевидения провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1996 года в ознаменование даты проведения первого Всемирного телевизионного форума, состоявшегося в штаб-квартире ООН 21 ноября 1996 года.

Государствам было предложено отмечать этот день, обмениваясь телевизионными программами, посвященными таким проблемам, как мир, безопасность, экономическое и социальное развитие и расширение культурного обмена.

Мир, безопасность, социальное развитие – как говорится, благими намерениями… На деле телевидение 21 века все чаще становится оружием информационных войн и манипулирования общественным мнением. Только последний пример - Ливия – апогеем репортажей из которой стала разве что не прямая телетрансляция циничного убийства лидера страны. А до этого был Ирак. О морально-этической составляющей сегодняшнего телевидения спорят сейчас многие. Говорят об ответственности самих телевизионщиков, в погоне за рейтингами все больше и чаще потчующих своих зрителей кровавым криминалом и откровенной чернухой. Есть и другая крайность – чрезмерное увлечение желтизной и светским гламуром.

Даниил Дондурей, культуролог, главный редактор журнала «Искусство кино»:

Из каждых 100 героев телесериалов (а Россия по их производству и показу в мировых лидерах, наряду с Китаем) 57 связаны с преступлениями. Возникает ощущение, что подавляющее большинство соотечественников являются злоумышленниками. Сюжеты о каннибалах, маньяках регулярно открывают выпуски наших новостей.

Владимир Познер, тележурналист, телеведущий, первый президент Академии российского телевидения:

Публика хочет смотреть и криминал, и то, что можно назвать «подглядыванием в замочную скважину». Поэтому коммерческое телевидение понижает планку художественного уровня и дает зрителю то, чего он желает.

Специалисты все чаще связывают криминальную ситуацию, психологическое состояние людей и настроения в обществе с тем, что показывает ТВ. Видимо неслучайно несколько лет назад в Румынии сенат единодушно проголосовал за закон, который обязывал СМИ давать не менее половины позитивных новостей. Против такого вмешательства в свободу слова и редакционную политику тогда выступила даже ОБСЕ. На том – ясное дело – в Румынии все и закончилось. Кстати, среди моих коллег принято в праздники и не только желать как раз хороших новостей. Надеюсь, о них еще поговорим. До встречи.