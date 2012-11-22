Всемирный день телевидения: спасет ли цифровое тв от Интернет-засилья?

Очередная техническая телереволюция в Беларуси назначена на 2015 год. Беларусь перейдет на цифровое вещание. Это позволит зрителю не только получать более качественную «картинку», но и самому формировать свое телеменю на день. Кстати, телеканалы в цифре уже доступны почти на всей территории страны. Вопрос только в том, что пока далеко не все белорусы обзавелись телеприемниками, поддерживающими цифровое вещание либо соответствующими приставками.
В настоящее время цифровое вещание доступно на 95% территории страны, но большинство зрителей пользуется аналоговыми телеприемниками. У них нет приставок для приема цифрового сигнала. Со следующего года в продаже не будет телевизоров, не оборудованных цифровыми приставками. Социально незащищенным слоям населения государство окажет помощь в приобретении цифровых приставок.
Кстати, каков именно будет механизм социальной поддержки – у нас пока еще обсуждается. Но вернемся к сегодняшнему – Всемирному дню телевидения. Вряд ли многие сейчас вспомнят, почему именно сегодня в мире отмечают этот день. А назвала его так в 1996 году Генассамблея ООН.
Всемирный день телевидения провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1996 года в ознаменование даты проведения первого Всемирного телевизионного форума, состоявшегося в штаб-квартире ООН 21 ноября 1996 года.
Государствам было предложено отмечать этот день, обмениваясь телевизионными программами, посвященными таким проблемам, как мир, безопасность, экономическое и социальное развитие и расширение культурного обмена.
Мир, безопасность, социальное развитие – как говорится, благими намерениями… На деле телевидение 21 века все чаще становится оружием информационных войн и манипулирования общественным мнением. Только последний пример - Ливия – апогеем репортажей из которой стала разве что не прямая телетрансляция циничного убийства лидера страны. А до этого был Ирак. О морально-этической составляющей сегодняшнего телевидения спорят сейчас многие. Говорят об ответственности самих телевизионщиков, в погоне за рейтингами все больше и чаще потчующих своих зрителей кровавым криминалом и откровенной чернухой. Есть и другая крайность – чрезмерное увлечение желтизной и светским гламуром.
Даниил Дондурей, культуролог, главный редактор журнала «Искусство кино»:
Из каждых 100 героев телесериалов (а Россия по их производству и показу в мировых лидерах, наряду с Китаем) 57 связаны с преступлениями. Возникает ощущение, что подавляющее большинство соотечественников являются злоумышленниками. Сюжеты о каннибалах, маньяках регулярно открывают выпуски наших новостей.
Владимир Познер, тележурналист, телеведущий, первый президент Академии российского телевидения:
Публика хочет смотреть и криминал, и то, что можно назвать «подглядыванием в замочную скважину». Поэтому коммерческое телевидение понижает планку художественного уровня и дает зрителю то, чего он желает.
Специалисты все чаще связывают криминальную ситуацию, психологическое состояние людей и настроения в обществе с тем, что показывает ТВ. Видимо неслучайно несколько лет назад в Румынии сенат единодушно проголосовал за закон, который обязывал СМИ давать не менее половины позитивных новостей. Против такого вмешательства в свободу слова и редакционную политику тогда выступила даже ОБСЕ. На том – ясное дело – в Румынии все и закончилось. Кстати, среди моих коллег принято в праздники и не только желать как раз хороших новостей. Надеюсь, о них еще поговорим. До встречи.