«Используют наших людей в своих целях». Механизмы западной пропаганды обсудили в Минске

Новости Беларуси. Механизмы работы западной пропаганды, способы внешнего управления и манипуляция сознанием – эти темы были в центре внимания участников образовательного проекта «Открытая кафедра», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Опытом в обличении инфолжи 2 июня делились эксперты из Беларуси и России. Название диалоговой площадки выбрано неслучайно. Одни готовы делиться информацией, у других есть желание найти ответы на волнующие вопросы. Главная цель – доступным языком разъяснить непонятные моменты текущей общественно-политической и информационной повестки.

Андрей Богодель, начальник факультета по учебной и научной работе – начальник учебно-методического отдела факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси:

Правильно сказал глава государства, что зачастую сегодня средства массовой информации, которые прошли в интернет, используют наших людей в своих целях. И этому необходимо противостоять. А мы понимаем, что действительно интернет сегодня в основе своей – это западная пропаганда, во многом чуждая для наших людей.

Родион Мирошник, политический деятель:

Регулярно бываю в Донбассе, регулярно общаюсь со своими побратимами, с моими земляками, которые живут в Донбассе, воюют в Донбассе, побеждают тяжелую гуманитарную ситуацию. Я готов рассказать о том, что там происходит. Для меня очень важно донести эту правду, а не искаженную информацию, которую распространяют через массмедиа западные, очень активно транслируют украинские массмедиа, которые активно гуляют по социальным сетям.