«Все писали об этом событии». Президентская библиотека представила уникальные материалы 1939 года

Чтобы максимально достоверно показать то радостное настроение, которое было в день воссоединения Западной и Советской Беларуси, уникальные документы и издания представила Президентская библиотека Беларуси. Ко Дню народного единства подготовлены тематические выставки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего представлено более 400 изданий, многие оцифрованы. Это книги, газеты и журналы 20-30-х годов прошлого века, рассказывающие о жизни на территории Западной Беларуси. После подписания Рижского мирного договора почти половина этнической территории Беларуси вошла в состав Польши, проводившей политику жесткой полонизации. Из 400 белорусскоязычных школ к 1939-му не осталось ни одной. Местное население стало народом второго сорта.

Лилия Ефимович, заведующая отделом Президентской библиотеки Беларуси: Большая часть населения Западной Беларуси была занята сельским хозяйством. Поляки рассматривали белорусское население западной территории как источник дешевой рабочей силы и источник природных ресурсов. Со стороны польских властей осуществлялась политика жесткой дискриминации по всем направлениям: социальном, культурном, экономическом. Все это повлияло на рост национально-освободительного движения. Чтобы его подавить, поляки в 1934 году создали концентрационный лагерь в Березе-Картузской, куда попали тысячи белорусов.

На выставке представлены и газеты, которые рассказывают о важном событии 17 сентября 1939 года. В те дни красноармейцев встречали как освободителей.

Светлана Павловицкая, заведующая отделом Президентской библиотеки Беларуси: Встречают с цветами. Это осень, яблоками дети угощают. Есть такая замечательная фотография. Если говорить о белорусских изданиях, то они первыми откликнулись на это событие. Газеты «Звезда», «Советская Беларусь». «Чырвоная змена», «Правда» – все писали об этом событии. Мы видим фотографии с радостными лицами белорусов, которые восприняли это событие с великим воодушевлением.

Сергей Квачан, директор Президентской библиотеки Беларуси:

Мы старались сделать экспозицию интересной для всех, сообщить те факты, которые ранее не оглашались. Чтобы наше молодое поколение непосредственно дорожило нашей независимость и понимало, как легко потерять независимость и, как важно, и тяжело ее отстаивать.

Еще одна часть экспозиции – это работы и исследования историков и политологов. Здесь же представлены периодические издания нашего времени, посвященные знаковой дате в истории государства.