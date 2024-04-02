«Все дети подлежали уничтожению». Узница концлагеря о страшных событиях войны

Война – разлучница, война – виновница изломанных судеб. Это страшное чудовище, пожирающее лучших, истребляющее мирную, размеренную жизнь. Война – это разлука с близкими, с преданными, прошедшими войну друзьями, разлука со своим народом и Родиной. Война не только лишает жизни; тех, кто остался в живых, война ломает. Сердце человека становится твердым, затянутым в плотную оболочку застывшего гнева и боли пережитых потерь. Важно просто понять: война никого не щадит. Специально к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал запускает рубрику «Мы помним».

Галина Терезкова, участник Великой Отечественной войны, узница концлагеря забора крови:

Когда началась война, мне было 2,5 года. Отец был военным, мы проживали (мать, отец и я) в военном городке, где проживало 150 семей военнослужащих. Отцы пошли все на фронт. Остались в этом городке женщины и дети.

Галина Васильевна Терезкова родилась в 1938 году в деревне Тодросы Волковысского района Гродненской области. Во время Великой Отечественной войны была узницей концлагеря забора крови. Галина Терезкова:

В 1942 году, в сентябре, немцы пришли в поселение, где проживали семьи военных с детьми, погрузили на машины, привезли сюда, в местечко Пяски. На территории Брестской области находилось 30 гетто. В одном из них немцы расстреляли полностью всех узников и место освободилось. Это было очень страшно: и крики, и вой собак… Фашисты женщин с детьми выстроили в шеренгу. Солдаты с собаками подходили и вырывали у женщин детей, а затем бросали за колючую проволоку концлагеря. Некоторые матери сопротивлялись и не хотели отдавать своих детей, их били прикладами и травили собаками. Так немцы разделили: женщин в одну сторону, а детей в другую. Галина Терезкова:

Матери наши не видели детей, а мы – их. Два года немцы их использовали для своих целей. Возили на всякие работы. В начале 44 года матерей всех угнали в Германию, в концлагерь «Равенсбург». Это был женский концлагерь, очень страшный, где делали всякие опыты. Но оттуда уже мало кто возвращался или возвращался невменяемым.

Деревня Равенсбрюк расположена на севере Германии, в 90 километрах к северу от Берлина, теперь это часть города Фюрстенберг. Именно здесь с 1939 по 1945 годы находился крупнейший женский концлагерь, который к концу войны стал настоящим лагерем смерти. С муками и ужасом в стенах Равенсбрюка столкнулись 130 тысяч человек, большинство из них – женщины и дети. 30 апреля 1945 года советскими войсками лагерь был освобожден. Галина Терезкова:

Все дети нигде не регистрировались, все подлежали уничтожению. Для забора крови они существовали. Около 300 детей, которых забрали они, и младенцев, и всяких. Остальных подвозили. Два года существовал этот лагерь. Девочка Галя попала в настоящий ад совсем маленькой, она перенесла страшные недетские испытания. Концентрационный лагерь для забора крови был размещен на месте еврейского гетто в Каменецком районе Брестской области. Массовое уничтожение детей проходило недалеко от города Высокое, возле деревни Огородники в урочище «Песчаны». По словам очевидцев ближайших деревень, ослабших и больных детей кидали в вырытую яму и закапывали еще живыми.

Галина Терезкова:

Доканчивали, там уже были скелеты, обтянутые кожей. В темном сарае, в этих бараках и дети находились, и никто не знает, потому что жителей там не было, все ушли в партизаны. А на этой территории только орудовали немцы. Там уже почти никого не осталось. Вот единственное, что я помню: в июне 1944 года, когда наши пришли уже освобождать, меня выносили. У меня ноги голые болтаются, какими-то тряпками, платком я была укрыта, положили в эту машину в кузове. И нас, не знаю, может, пять, шесть человек, сколько там осталось, то, что поместились в салон, и вывезли. Я помню, поместили нас – парты, значит, там была школа. Может лет шесть было. Приезжает одна женщина, которая осталась жива, которая в городке проживала по соседству. И вот она одна вернулась, она разыскивала своих детей, у нее было трое детей. И как она узнала? Говорит, что когда отбирали детей, женщины пришивали этикетки, фамилии там были. И она обнаружила меня там.