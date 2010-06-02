Все больше чиновников хотят побывать в камерах минского СИЗО

Такую профилактическую работу практикует генеральная прокуратура. Здесь считают, что это прекрасный метод борьбы с коррупцией. На первых ознакомительных экскурсиях в местах лишения свободы уже побывали чиновники Бреста и Минска. Зайти в камеру они долго не решались, зато с любопытством через глазок наблюдали за подследственными.
Владимир Олесик, ведущий специалист отдела архитектуры Брестского облисполкома:
Не хотелось бы оказаться по ту сторону камеры. Стоит задуматься.
Виктор Конон, заместитель генерального прокурора Республики Беларусь:
Я был удивлен, что изъявили желание побывать большое количество чиновников. С учетом их пожеланий, конечно, работа будет продолжена. Их высказывания, когда они выходили: «всё, что угодно, только не это».
Не ради развлечений, а для назидания. Профилактика, по мнению прокуратуры, должна стать главным оружием в борьбе с нечистыми на руки чиновниками. Это главный кит госпрограммы по борьбе с коррупцией на ближайшие три года. Документ сейчас на рассмотрении.
Количество коррупционных преступлений за прошлый год выросло на четверть. Это скорее связано с активной работой правоохранителей. Список отраслей, наиболее подверженных коррупции, остается традиционным: торговля, промышленность, строительство.
И о наказании. Сейчас завершается судебное разбирательство по уголовному делу в отношении бывшего главы Октябрьского района Минска. Он обвиняется в неоднократном получении взяток. Экс-главе гособвинитель попросил дать 9 лет лишения свободы. Второй обвиняемой по данному уголовному делу проходит 73- летняя минчанка, которая привлекается к уголовной ответственности за дачу материального вознаграждения.
Брать или давать взятку дело лично каждого. А вот ответить придется по закону.
Анастасия Корниенко, Сергей Курков, Игорь Пучков телекомпания «СТВ».