Все больше чиновников хотят побывать в камерах минского СИЗО

Пищаловский замок в Минске - тюрьма, построенная более 200 лет назад. Сейчас здесь находится СИЗО. Чтобы посетить культурно-исторический объект, есть два пути. Преступить закон, что, конечно, чревато заключением. И, способ вполне законный - присоединиться на экскурсию к чиновникам.

Такую профилактическую работу практикует генеральная прокуратура. Здесь считают, что это прекрасный метод борьбы с коррупцией. На первых ознакомительных экскурсиях в местах лишения свободы уже побывали чиновники Бреста и Минска. Зайти в камеру они долго не решались, зато с любопытством через глазок наблюдали за подследственными.

Владимир Олесик, ведущий специалист отдела архитектуры Брестского облисполкома:

Не хотелось бы оказаться по ту сторону камеры. Стоит задуматься.

Виктор Конон, заместитель генерального прокурора Республики Беларусь:

Я был удивлен, что изъявили желание побывать большое количество чиновников. С учетом их пожеланий, конечно, работа будет продолжена. Их высказывания, когда они выходили: «всё, что угодно, только не это».

Не ради развлечений, а для назидания. Профилактика, по мнению прокуратуры, должна стать главным оружием в борьбе с нечистыми на руки чиновниками. Это главный кит госпрограммы по борьбе с коррупцией на ближайшие три года. Документ сейчас на рассмотрении.

Количество коррупционных преступлений за прошлый год выросло на четверть. Это скорее связано с активной работой правоохранителей. Список отраслей, наиболее подверженных коррупции, остается традиционным: торговля, промышленность, строительство.

И о наказании. Сейчас завершается судебное разбирательство по уголовному делу в отношении бывшего главы Октябрьского района Минска. Он обвиняется в неоднократном получении взяток. Экс-главе гособвинитель попросил дать 9 лет лишения свободы. Второй обвиняемой по данному уголовному делу проходит 73- летняя минчанка, которая привлекается к уголовной ответственности за дачу материального вознаграждения.

Брать или давать взятку дело лично каждого. А вот ответить придется по закону.

Анастасия Корниенко, Сергей Курков, Игорь Пучков телекомпания «СТВ».