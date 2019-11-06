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Вручаем светоотражающие элементы. Профилактическая акция ГАИ для пешеходов проходит в Минской области

06 ноября 2019 16:29
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Новости Беларуси. Профилактическая акция ГАИ проходит на Минщине. Цель – обратить внимание пешеходов на необходимость соблюдения правил дорожного движения, особенно использования светоотражательных элементов в темное время суток, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Вручаем светоотражающие элементы. Профилактическая акция ГАИ для пешеходов проходит в Минской области-1

Так, только в 2019 году с участием пешеходов произошло 165 аварий. 42 человека погибли, почти 130 получили травмы.

Вручаем светоотражающие элементы. Профилактическая акция ГАИ для пешеходов проходит в Минской области-4

Михаил Рушук, старший инспектор отделения ГАИ Несвижского РУВД:
Ежедневно проводим профилактическую работу на дорогах республиканского значения, местных дорогах, где отсутствует освещение. Смотрим, как передвигаются велосипедисты, как передвигаются пешеходы, в каждой машине имеются светоотражающие элементы. В случае выявления пешеходов, не обозначающих себя светоотражающими элементами, вручаем им эти элементы.

Вручаем светоотражающие элементы. Профилактическая акция ГАИ для пешеходов проходит в Минской области-7

Практика показывает: чуть меньше половины аварий происходят по вине не только водителей, а потому сотрудники ГАИ проводят профилактические беседы с пешеходами и велосипедистами.

# ГАИ # общество # Михаил Рушук # Фотофакт

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