Врач назвал основные причины, которые приводят пациентов к пересадке почки

Донорство органов – самый крайний случай, когда лечение уже не помогает, а доктора порой бессильны. Ежегодно тысячи человек по всему миру умирают так и не дождавшись трансплантации. Тем не менее те люди, которые раньше должны были умереть, сегодня благодаря суперсовременным медицинским технологиям и, конечно же, золотым рукам наших врачей остаются жить и продолжают делать это полноценно еще долгие годы. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юрий Святокум, ведущая ток-шоу:
В каких случаях человеку может понадобится пересадка органов? Что больше всего востребовано?
Кирилл Комиссаров, заведующий отделом нефрологии, почечной заместительной терапии и трансплантологии почек ГУ МНПЦ ХТиГ:
Больше всего пересаживается, трансплантация выполняется почек. Из всех присутствующих я как раз таки отвечаю за направление трансплантации почки. Могу сказать, что основными причинами, которые приводят людей к пересадке или выбору почечной заместительной терапии – скорее всего, на этот вид лечения нужно смотреть более широко, как почечная заместительная, в состав которой входит диализ, гемодиализ, перитонеальный и трансплантация почки. Естественно, самой топовой печеной заместительной терапией является трансплантация. Безусловно, причинами, которые приводят людей, является заболевание почек, затем сахарный диабет, артериальная гипертензия, нарушенный лепидный обмен, повышенный индекс массы тела. Если 10 лет назад мы смотрели на своих пациентов, именно как на почечных пациентов, то есть тех людей, который страдают непосредственно заболеваниями почек. То сейчас как раз таки происходит конверсия причин поражения почек, на первое место выходит артериальная гипертензия, сахарный диабет. Об этом, опять же, все время говорится, наверное, нашим телезрителям на передачах здоровье, что вы должны контролировать свои цифры артериального давления, знать свой уровень сахара и вести здоровый образ жизни. Это, с одной стороны, говорится о продолжительности жизни пациента и ее качестве, с другой стороны, это профилактика.
Подробнее в видео.