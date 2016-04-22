Восстановиться после операции поможет лазер — молодые ученые Беларуси представили свои разработки

Новости Беларуси. Высокопрочная сталь для карьерных самосвалов, многокомпонентный протеин из молочной сыворотки и восстанавливающий после тяжелых операций лазер. Порядка 100 инновационных разработок 22 апреля представили молодые ученые Беларуси. Проекты затрагивают практически все сферы: от экономики до культуры. Многие из них уже внедрены в производство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Иванец, председатель молодых ученых НАН Беларуси:

Наши ученые имеют тесные контакты с Министерством сельского хозяйства и продовольствия. Безусловно, это и Министерство промышленности. Также мы выстраиваем очень плотное взаимодействие, сотрудничество с Министерством здравоохранения, потому что наши химики, наши биотехнологи работают над созданием целого ряда новых лекарственных препаратов, новых технологий, приборов, устройств, которые могут успешно использоваться в медицине.

Работы молодого поколения оценила и научная элита Беларуси. Авторитетные ученые со всей страны приехали в Минск на сессию Общего собрания Национальной академии наук. Они не только подвели итоги года, но и наметили планы на будущее.

Так, в 2016 году упор будут делать на эффективность и практичность разработок для экономики страны. К слову, об этом накануне говорил и Президент в ежегодном Послании белорусскому народу и Национальному собранию.

Владимир Гусаков, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:

Сейчас мы, конечно, все должны активизировать. Я думаю, что мы соберем советы с предприятиями в ближайшее время, обсудим вопросы, определим направления, определим наибольшие приоритеты и будем по этим приоритетам работать. Очень главное для нас – это благоприятная ситуация и постановка задачи, что Академия наук будет во главе внедрения системы в стране.