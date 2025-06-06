Юрий Воскресенский, политолог:

Вот к этой цифре, 6 тысяч тел погибших на Курщине, есть же еще одна шокирующая цифра, которую мы узнали из заявления Международного Красного Креста. Оказывается, в Международный Красный Крест обратились более 400 тысяч украинцев, которые разыскивают своих близких, в основном мужского пола и призывного возраста. Вы же понимаете, что в современном мире с наличием интернета, мессенджеров, электронных почт затеряться невозможно. Если человек где-то и потерялся на просторах Европы, США или России, или Молдовы, он найдет своих родных максимально быстро. И мы понимаем, что вот эти 400 тысяч человек, заявления о поиске которых подали украинцы, их уже никогда не найдут. Они в основном погибшие. То есть вот какой объем цифр скрывает нацистский режим Зеленского. Это катастрофа. Катастрофа, которую организовал рукотворная катастрофа. Вот этот подонок и наркоман, пусть даже управляемый странами Запада.