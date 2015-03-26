Военный музей под открытым небом появился в Берёзовском районе

Новости Беларуси. Передвижной зенитно-ракетный комплекс, бронетранспортер, боевая машина пехоты. В Берёзовском районе появился военный музей под открытым небом. Пока в экспозиции шесть образцов современной военной техники, но ее создатели говорят, что вскоре здесь появятся даже «крылатые» машины.

Работа по созданию мемориального парка начиналась с увековечения памяти погибших земляков в годы Великой Отечественной. Местные поисковики не один год разыскивали места захоронения, фамилии погибших и пропавших без вести односельчан. В память о павших воинах установили памятные мемориальные доски, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Панасюк, директор сельхозпредприятия «Песковское»:

Здесь у нас каждый день дети из садиков, школ, проезжие. Фотографируются. В канун 9 Мая каждый праздник проходит у этого мемориала. Это стало таким почетным местом у нас здесь.

К юбилею Победы на этих мемориалах появятся еще четыре фамилии. В ближайших планах — расширение парка и благоустройство прилегающей к нему территории. Но уже сейчас музей военной техники стал излюбленным местом отдыха сельчан. Здесь часто останавливаются и проезжающие мимо люди: путешественники интересуются несвойственными для деревни экспонатами.