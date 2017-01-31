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Военную кафедру открыли в Белорусской государственной академии связи

31 января 2017 10:22
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Новости Беларуси. В Белорусской государственной академии связи открылась военная кафедра. Для практических занятий оборудованы пять классов, в каждом из них можно организовать работу автономного узла связи.

Подготовка младших командиров по востребованным в специальностям займет полтора года. Поступить и обучаться на военной кафедре могут только юноши, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Геннадий Казаков, начальник управления связи Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь:
Классы смонтированы таким образом, что они представляют собой боевой пост стационарного узла связи. Мы готовы подготовить специалистов и для Государственного пограничного комитета, для внутренних войск, для других войск и воинских формирований, потому что задача управления связи – это интеграция системы связи Вооруженных Сил, других специальных технологических сетей уже в цифровую объединенную систему связи.

Первыми выпускниками военной кафедры Белорусской государственной академии связи станут более 120 курсантов. С сентября следующего года здесь планируют начать подготовку офицеров запаса по еще одной специальности.

# общество # Армия Беларуси # Геннадий Казаков

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