Водитель троллейбуса, врач и педагог: знакомимся с «Минчанами года-2016»

В 2016 году обладателями почетного звания «Минчанин года» стали 13 человек. Это представители абсолютно разных отраслей: врачи и учителя, сотрудники правоохранительных органов, управленцы и бизнесмены. Познакомимся с некоторыми из них.

В родном троллейбусном парке минчанина года Алексея Алексеевича Новикова все встречают с улыбкой. Наш герой редко бывает хмурым, ведь работа для него всегда в радость.

Алексей Алексеевич признается: никогда не думал, что свяжет свою жизнь с водительским делом. После армии он долго не мог определиться с выбором профессии, но жизнь подсказала верный шаг. Юноша влюбился и, чтобы находиться рядом с дорогой сердцу девушкой, поступил на обучение по специальности «Водитель троллейбуса». И вот уже более 30 лет Алексей Алексеевич колесит по улицам столицы.

Алексей Новиков, минчанин года в области транспорта и связи, водитель троллейбуса 1-го класса филиала «Троллейбусный парк № 2» ГП «Минсктранс»:

Я подниматься люблю рано. Почти в 3.15 каждый день поднимаешься. Когда едешь, смотришь на дорогу, видишь, как город просыпается, как люди на работу, завозишь на работу. Как-то, понимаете, жизнь идет. До армии попробовал на завод пойти. Не знаю, мне стенки давили.

Алексей Алексеевич – примерный семьянин. По натуре человек честный, открытый и очень скромный, потому звание «Минчанин года», хоть и обрадовало, но оказалось крайне неожиданным.

Алексей Новиков, минчанин года в области транспорта и связи, водитель троллейбуса 1-го класса филиала «Троллейбусный парк № 2» ГП «Минсктранс»:

Волнение, большое волнение. Как-то неожиданно, я вообще не ожидал, не думал. Это очень-очень высокое, конечно, звание, заслуга, получается. Если я заслужил, конечно. Раз дали, наверное, заслужил.

Алексей Алексеевич родом из небольшой деревни, но Минск и его жители уже давно стали родными.

Алексей Новиков, минчанин года в области транспорта и связи, водитель троллейбуса 1-го класса филиала «Троллейбусный парк № 2» ГП «Минсктранс»:

Живем в Серебрянке и там буквально через речку на Якубова Лошицкий парк. Это вообще замечательное место. Понимаете, вот когда я пришел, дети маленькие, женился, мы любили ходить гулять туда. Так вот сравниваешь, что мы ходили как по звериным тропкам. Запущенность была там. А теперь это мощеные дорожки, велосипедные дорожки, хочешь – прокат, хочешь – шашлыки. Сама по себе природа там настолько красивая. Сейчас Минск вообще красивый город. Везде хорошо.

Анатолий Антонович Татур, минчанин года в области высшего образования и науки, со школы знал, что будет юристом или врачом. Сделал выбор в пользу медицины и связал свою жизнь с врачебной деятельностью, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Анатолий Антонович активно занимается научной деятельностью. В 2011 году его докторская диссертация стала лучшей в республике среди медицинских работ.

Анатолий Татур, минчанин года в области высшего образования и науки, профессор 1-й кафедры хирургических болезней УО «Белорусский государственный медицинский университет», доктор медицинских наук:

На первом-втором курсе я не знал, кем я буду: терапевтом, хирургом или какую-то другую врачебную специальность изберу. А вот уже на третьем курсе, пройдя занятие в клинике общей хирургии и столкнувшись с хирургической работой, посетив хирургических пациентов, перевязочные, операционные в третьей клинической больнице, я для себя решил, что для мужчины из всех врачебных специальностей наиболее приемлема работа хирургом.

Кроме того он успешный педагог Белорусского государственного медицинского университета.

Гиппократ говорил, что любовь к врачебному искусству – это и есть любовь к человечеству. Для Анатолия Антоновича профессия – это жизнь, а присвоенное почетное звание – мотивация работать еще лучше, делать еще больше.

Анатолий Татур, минчанин года в области высшего образования и науки, профессор 1-й кафедры хирургических болезней УО «Белорусский государственный медицинский университет», доктор медицинских наук:

Это действительно счастье, когда тяжелейшие пациенты, которых мы выхаживаем, вытягиваем, выписываются домой, а тем более когда они приступают к работе. И таких пациентов, поверьте, был не один и не два, а десятки. Счастье, конечно же, как педагогу, когда молодые врачи приходят в клинику, становятся профессионалами.

Анатолий Антонович родом из Марьиной горки, но Минск для него уже давно стал любимым, а с появлением внука возникло больше поводов гулять по столичным улицам и паркам.

Анатолий Татур, минчанин года в области высшего образования и науки, профессор 1-й кафедры хирургических болезней УО «Белорусский государственный медицинский университет», доктор медицинских наук:

Сейчас я живу в хорошем районе – за парком Челюскинцев. Конечно, если есть такая возможность, мы с супругой и с внуком любим пойти в парк Челюскинцев, там сейчас достаточно комфортно, чтобы провести время. Буквально вчера с внуком мы посетили новый центр для молодежи на улице Столетова, который как раз в день города Минска был открыт. Скажу, что моему внуку очень понравился этот центр.

Минчанин года в области среднего образования Максим Валерьевич Колтыгин – продолжатель семейной династии педагогов. В столичном центре дополнительного образования детей и молодежи мужчина обучает ребят айкидо и ведет кружок по художественной керамике. В противоположности занятий Максим Валерьевич видит особую философию.

Максим Колтыгин, минчанин года в области среднего образования, педагог дополнительного образования ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Маяк» г. Минска»:

У меня жизнь проходит в стиле сюрреализма. То есть, как сказал Сальвадор Дали, сочетай несочетаемое и у тебя получится то, что надо. У меня оно не то, что сочетает, оно переплетается. Одно дополняет другое.

Основная задача педагога – раскрыть потенциал детей. Максим Валерьевич воспитал своих троих сыновей успешными людьми и верит, что к каждому ребенку можно найти подход, главное – должным образом постараться.

Константин Буча:

Максим Валерьевич – хороший преподаватель, учит нас приемам. С ним всегда интересно, он добрый, прощает нас, когда мы опоздали.

Савва Медведев:

Мне очень нравится Максим Валерьевич за доброту, он решительно нас учит всем техникам айкидо. Тренер не кричит, он объясняет, что надо делать.

Евгений Ляхович:

Учит не нападать на противника, а уводить его силу.

Максим Колтыгин, минчанин года в области среднего образования, педагог дополнительного образования ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Маяк» г. Минска»:

Каждый ребенок – это целая вселенная. Это солнце, только дайте ему светить. Вот и все.

Максим Валерьевич родом из Гомеля, но за многие годы жизни в столице он проникся городом и давно ощущает себя минчанином.

Каждую осень на протяжении 16 лет город чествует своих героев. Впервые торжественную церемонию «Минчан года» провели в 2001 году. За это время почетного звания удостоены 203 жителя столицы. В этом году на соискание звания «Минчанин года» были представлены 94 кандидата. И все они – настоящие мастера, искренне влюбленные в свое дело.