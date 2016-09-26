Новости Беларуси. Престижный международный форум лазерных технологий начнется 26 сентября в Минске. В нем примут участие ведущие ученые из Беларуси и дальнего зарубежья. Свои разработки и достижения покажут представители 15 стран мира.

Участники конференции обсудят последние достижения в различных сферах: физике лазеров, квантовой и атомной оптике. Будут рассмотрены вопросы практического применения светодиодов и лазерных технологий в экономике, науке, экологии и медицине.

Всего в форуме примут участие более 450 ученых из Беларуси, Германии, Великобритании, США, Канады, Китая и Японии. В мире сегодня регулярно проходит только четыре сопоставимых по масштабу конференции в этой области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.