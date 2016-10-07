Водитель: пункт пропуска «Домачево» – один из самых быстрых

Новости Беларуси. Зелейный свет 7 октября дали автомобилям, пересекающим границу с Польшей в «Домачево». Этим утром после долгого перерыва в пункте пропуска подняли шлагбаумы.

Движение здесь было приостановлено три месяца назад из-за аварийного состояния моста через реку Западный Буг.

Теперь по нему можно передвигаться транспортным средствам общей массой до 7 тонн.

Максимальная скорость движения ограничена 20 километрами в час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Курган, водитель:

Стало намного быстрее. Знакомые сейчас стояли на «Варшавском мосту» 3,5 часа. Сюда приехал: полчаса – и я уже у наших.

Алексей Киеня, водитель:

На мой взгляд, это один из лучших, самых быстрых переходов на территории Польши. Очень часто катаюсь в сторону Словакии и Венгрии, Австрии, здесь быстрее всего проходишь границу.