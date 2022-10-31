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Во Дворце Независимости обсудят вопросы экономического блока

31 октября 2022 07:43
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Новости Беларуси. В центре внимания положение дел в белорусской экономике. Во Дворце Независимости 31 октября с докладом премьер-министр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворце Независимости обсудят вопросы экономического блока-1

На встречу к Президенту также приглашены первый заместитель главы правительства, председатель Комитета госконтроля и председатель Национального статистического комитета.

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Роман Головченко # Василий Герасимов # Николай Снопков # Инна Медведева # Фотофакт

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