Во Дворце Независимости обсудят вопросы экономического блока

Новости Беларуси. В центре внимания положение дел в белорусской экономике. Во Дворце Независимости 31 октября с докладом премьер-министр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В центре внимания положение дел в белорусской экономике. Во Дворце Независимости 31 октября с докладом премьер-министр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На встречу к Президенту также приглашены первый заместитель главы правительства, председатель Комитета госконтроля и председатель Национального статистического комитета.