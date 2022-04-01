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Во Дворце Независимости наградят лауреатов премии Союзного государства в области науки и техники

01 апреля 2022 07:53
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Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 1 апреля проходит церемония вручения наград лауреатам премии Союзного государства в области науки и техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Во Дворце Независимости наградят лауреатов премии Союзного государства в области науки и техники-1

Она присуждается ученым и специалистам за выдающиеся результаты научных исследований, открытия и научные достижения, а также разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий. Сегодня будут отмечены заслуги шести белорусов и шести россиян за совместную работу по формированию единой космической системы дистанционного зондирования Земли.  

# Международные награды # общество # Фотофакт

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