ВНС-2016: Гомельскую область будут представлять 350 человек

Новости Беларуси. Беларусь уже живет событием пятилетия: по всей стране в эти дни трудовые коллективы выбирают уполномоченных, которые в свою очередь проголосуют за делегатов Всебелорусского народного собрания. Как на местах выбирают достоных и какие темы волнуют людей в трудовых коллективах, узнал корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Декабрь 2010-го уже давно стал историей, но ректор главного технического университета области Сергей Тимошин сегодня вспоминает 4-ое Всебелорусское народное собрание, как будто это было вчера.

Сергей Тимошин, ректор Гомельского государственного технического университета им. П.О. Сухого:

Запомнилась атмосфера. Ощущаешь себя причастным к принятию важнейших решений. Все те задачи, которые были обозначены в основных направлениях социально-экономического развития на пятилетку 2011 – 2015, они выполнялись.

За прошедшие 5 лет высшая школа максимально переориентировалась на потребности национальной экономики. Учебная программа верстается без отрыва от реального производства: например, часть учебного времени студенты этого ВУЗа проводят на тех же «Гомсельмаше» и БМЗ. Практическую составляющую, как и было решено, усилили, о стратегии же развития на ближайшее будущее не терпится узнать не только ректору.

За партами в лекционной аудитории преподаватели, доценты, кандидаты и профессоры. Сегодня здесь нет незаинтересованных. А поэтому голосование не занимает много времени.

Вадим Клейман, старший преподаватель Гомельского государственного технического университета им. П.О. Сухого:

Здесь собрались люди, у которых есть опыт решения хозяйственных, экономических вопросов. Я имею в виду среди тех, кого выбрали. То есть они конкретные вопросы людей решают – и в социально-трудовых отношениях, и в экономических. Обладают так или иначе экономическими знаниями. То есть на самом деле достойные люди.

Тамара Алферова, доцент Гомельского государственного технического университета им. П.О. Сухого:

Очень рада, конечно, что мне оказали такое доверие. Я постараюсь не подвести.

Коллектив, состоящий из 900-от человек, сегодня выбрал пятерых уполномоченных.

Александр Добриян, СТВ:

За 10-летие технология формирования состава Всебелорусского народного собрания отработана практически до идеала. Базисный уровень – это трудовые коллективы. Именно здесь – люди, которые хорошо знают друг друга. Они выбирают уполномоченных, которые, в свою очередь, на городском или районном уровне выберут делегатов. И делегаты, конечно, будут представлять регион на Всебелорусском народном собрании.

Имена делегатов станут известны не раньше следующей недели. А вот их число уже известно. Только Гомельщину на Всебелорусском народном собрании будут представлять 350 человек.