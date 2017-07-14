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Солдатские будни для более 70 детей: военно-патриотический лагерь открылся в Брестском районе

14 июля 2017 06:09
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Новости Беларуси. Заправлять постель по-солдатски быстро, приготовить настоящую полевую кашу, разжечь костер за максимально короткое время. Всему этому ребят научать в детском военно-патриотическом лагере, который в эти дни расположился в Брестском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У озера Медное военнослужащие 8-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады возвели уютно обустроенный палаточный городок. Для подрастающего поколения проведут экскурсии, спортивные игры, развлекательные и интеллектуальные мероприятия.

Солдатские будни для более 70 детей: военно-патриотический лагерь открылся в Брестском районе-1

Примечательно, что воспитателями в детском лагере будут именно офицеры, они научат ребят солдатскому быту и премудростям военного дела.

Лагерь будет работать две смены по девять дней. Всего же место отдыха посетит более 70 ребят.

# общество # Армия Беларуси

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