Солдатские будни для более 70 детей: военно-патриотический лагерь открылся в Брестском районе

Новости Беларуси. Заправлять постель по-солдатски быстро, приготовить настоящую полевую кашу, разжечь костер за максимально короткое время. Всему этому ребят научать в детском военно-патриотическом лагере, который в эти дни расположился в Брестском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У озера Медное военнослужащие 8-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады возвели уютно обустроенный палаточный городок. Для подрастающего поколения проведут экскурсии, спортивные игры, развлекательные и интеллектуальные мероприятия.