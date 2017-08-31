Вместим мы чуть больше 300 детей: в Жодино открылся детский сад «Солнышко»
Новости Беларуси. В Жодино – новый детский сад. Учреждение под названием «Солнышко» гостеприимно открыла двери для дошколят, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Это долгожданное событие для жителей нового района: дома росли как грибы, а вот садика не хватало. Наконец эта «несправедливость» решилась.
Александр Шило, первый заместитель главы Жодинского облисполкома по ЖКХ и строительству:
Острая необходимость настала. В городе Жодино в план 2017 года была включена в бюджет определенная сумма на строительство садика.
В начале сентября это детское дошкольное учреждение распахнет свои двери.
Для малышей в садике сделали все от души: уютные комнаты с множеством игрушек, игровые зоны с яркими горками и качелями, современную спортивную площадку, компьютерный класс и бассейн с уникальным режимом циркуляции воды. Садик рассчитан на 300 мест.
Оксана Тушинская, заведующий ясли-сада № 7 «Солнышко» города Жодино:
Очень востребовано в нашем микрорайоне. Дело в том, что семьи здесь построили квартиры молодые в основном, многодетные. И хотелось бы вместить всех.
Но, к сожалению, вместим мы только чуть больше 300 детей.
Через некоторое время жителей восьмого микрорайона ждет еще одно новоселье. Рядом с садом «Солнышко» построят школу. Проект разработан, скоро начнется его реализация.