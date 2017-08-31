Вместим мы чуть больше 300 детей: в Жодино открылся детский сад «Солнышко»

Это долгожданное событие для жителей нового района: дома росли как грибы, а вот садика не хватало. Наконец эта «несправедливость» решилась.

Новости Беларуси. В Жодино – новый детский сад. Учреждение под названием «Солнышко» гостеприимно открыла двери для дошколят, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Александр Шило, первый заместитель главы Жодинского облисполкома по ЖКХ и строительству:

Острая необходимость настала. В городе Жодино в план 2017 года была включена в бюджет определенная сумма на строительство садика.

В начале сентября это детское дошкольное учреждение распахнет свои двери.

Для малышей в садике сделали все от души: уютные комнаты с множеством игрушек, игровые зоны с яркими горками и качелями, современную спортивную площадку, компьютерный класс и бассейн с уникальным режимом циркуляции воды. Садик рассчитан на 300 мест.