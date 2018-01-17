«Вместе со своим молодым человеком – сразу Вам минус»: психолог Кручинин об аватарах в соцсетях

Почти каждый из нас имеет свой аватар в социальных сетях. В современном мире он одинаково легко представляет нас в деловой среде, неофициальной компании, среди старых знакомых и новых потенциальных работодателей. И будьте уверены, Вас изучают, о Вас складывают мнение на основании нескольких позиций Вашего личного аккаунта.

Сергей Кручинин, психолог: Если Вы сфотографировались на аватар вместе со своим молодым человеком – сразу Вам минус. Потому что Вы не рассматриваете себя, как самостоятельное существо, то есть, приложение к чему-то. Следующий минус – если на фотографии мужчина, предположим, с голым торсом. Пусть даже очень красивым.

Сергей Кручинин: Понятно, если там очень много фотографий, где Вы в безудержном веселье и с бокалом чего-то бы то ни было, к большой радости Ваш работодатель потенциальный не будет испытывать.

Отсутствие личной фотографии

Сергей Кручинин:

У меня есть правило, например. Даже, если я знаю примерно фамилию, или кто общие друзья, если там нет аватара реального конкретного, я никогда... У меня в списке ожидания есть огромное количество людей, которые без аватара, либо с котиками, чем-то ещё. Я соглашаюсь на дружбу, только если есть реальный конкретный человек. Потому что Вы не будете дружить ни с котиком, ни с собачкой, если у Вас у самого или самой есть нормальный аватар в социальных сетях. Если это, например, Дарт Вейдер – явно, что владелец этого профайла не наигрался.

Это – элемент инфантилизма.

Если там, например, кошечка какая-нибудь, это тоже – девочка ещё не сильно выросла. Или какие-то непонятные символы, то, соответственно, человек не может представить себя в каком-то виде, зачем то прячется. Если он в деловом строгом костюме, например, то, в первую очередь, хочет заявить о себе, как о деловом человеке.

Содержание постов

Сергей Кручинин:

Как бы мы ни хотели, мы, всё равно, выдаём то, как мы хотим, чтобы нас воспринимали. Более того, мы часто думаем, что нас воспринимают именно так, как думаем мы. Но воспринимают нас совершенно по-разному. И, если на странице посты посвящены котикам, а там какой-то серьезный человек, то, вряд ли, будут какие-то интересы к этому. Должно быть соответствие. Кроме того, если человек создаёт свой социальный профайл, то для него важно отразить то, что для него важно. И там всегда разное.