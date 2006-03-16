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Власть и демократия

16 марта 2006 15:58
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Традиционный единый день информирования, на этот раз был посвящен вопросам демократии и власти. Традиционный единый день информирования, на этот раз был посвящен вопросам демократии и власти. На базе Минского городского института повышения квалификации и переподготовки кадров образования прошла встреча педагогической общественности столицы с заместителем председателя Мингорисполкома Михаилом Титенковым. Он отметил, что белорусская модель развития предусматривает меры по усилению демократических основ управления государством. Впрочем, одной этой темой общение с педагогами не ограничилось. Каждый присутствующий в зале имел возможность задать тот вопрос, который сегодня его волнует.
# общество

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