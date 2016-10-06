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Владимир Соловьёв «Я же не девочка, которая считает, что если сняли с эфира, то можно выйти из окна»

06 октября 2016 21:08
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Владимир Соловьёв, журналист, теле- и радиоведущий в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вы так интересно ответили на то, как трудно ребятам в 20 лет сейчас. Потому что стареть стали медленнее. Если раньше ты приходил на телевидение, и те, кто в 50 – это уже были не конкуренты.

Владимир Соловьёв:
Да, а сейчас – наоборот.

Осталось дождаться, как свалят 40-летние, и ты в кадре.

Владимир Соловьёв:
Сейчас этого нет. Но это же вопрос таланта. Это же профессия, где просто надо быть очень талантливым.

Но ещё и шанс. Это – профессия телеведущего.

Владимир Соловьёв:

Шанс приходит, когда есть талант.

Владимир Соловьёв «Я же не девочка, которая считает, что если сняли с эфира, то можно выйти из окна»-1


А вы думаете, что не могло с Вами повернуться немножко по-другому?

Владимир Соловьёв:
Могло.

Вас же отстранили, на года на два, вообще от телевидения.

Владимир Соловьёв:
Года не было. И никакой проблемы не было: ну, нет телевидения.

А могло бы не вернуться.

Владимир Соловьёв:
Могло бы. Но я же пришёл в профессию очень взрослым человеком.

Я что, обладаю хоть какими-нибудь иллюзиями, что это может завтра закончиться?

Я же не девочка, которая считает, что если тебя сняли с эфира, то можно выйти из окна. Да ничего страшного! Мне нравится думать, писать книги, встречаться с людьми, радио… Это всё формы мыслительной активности. Не будет этого – займусь чем-нибудь другим.

Не надо никогда сходить с ума от собственной значимости.

У меня чёткое понимание: завтра не будут меня показывать – через несколько месяцев люди и забудут, и узнавать на улице не будут.

Полностью текст интервью и видео здесь

# общество # Телеведущий # Владимир Соловьёв

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