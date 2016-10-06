Владимир Соловьёв «Я же не девочка, которая считает, что если сняли с эфира, то можно выйти из окна»

Владимир Соловьёв, журналист, теле- и радиоведущий в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вы так интересно ответили на то, как трудно ребятам в 20 лет сейчас. Потому что стареть стали медленнее. Если раньше ты приходил на телевидение, и те, кто в 50 – это уже были не конкуренты.

Владимир Соловьёв:

Да, а сейчас – наоборот.

Осталось дождаться, как свалят 40-летние, и ты в кадре.

Владимир Соловьёв:

Сейчас этого нет. Но это же вопрос таланта. Это же профессия, где просто надо быть очень талантливым.

Но ещё и шанс. Это – профессия телеведущего.

Владимир Соловьёв: