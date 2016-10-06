Владимир Соловьёв «Я же не девочка, которая считает, что если сняли с эфира, то можно выйти из окна»

Владимир Соловьёв, журналист, теле- и радиоведущий в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Вы так интересно ответили на то, как трудно ребятам в 20 лет сейчас. Потому что стареть стали медленнее. Если раньше ты приходил на телевидение, и те, кто в 50 – это уже были не конкуренты.
Владимир Соловьёв:
Да, а сейчас – наоборот.
Осталось дождаться, как свалят 40-летние, и ты в кадре.
Владимир Соловьёв:
Сейчас этого нет. Но это же вопрос таланта. Это же профессия, где просто надо быть очень талантливым.
Но ещё и шанс. Это – профессия телеведущего.
Владимир Соловьёв:
Шанс приходит, когда есть талант.
А вы думаете, что не могло с Вами повернуться немножко по-другому?
Владимир Соловьёв:
Могло.
Вас же отстранили, на года на два, вообще от телевидения.
Владимир Соловьёв:
Года не было. И никакой проблемы не было: ну, нет телевидения.
А могло бы не вернуться.
Владимир Соловьёв:
Могло бы. Но я же пришёл в профессию очень взрослым человеком.
Я что, обладаю хоть какими-нибудь иллюзиями, что это может завтра закончиться?
Я же не девочка, которая считает, что если тебя сняли с эфира, то можно выйти из окна. Да ничего страшного! Мне нравится думать, писать книги, встречаться с людьми, радио… Это всё формы мыслительной активности. Не будет этого – займусь чем-нибудь другим.
Не надо никогда сходить с ума от собственной значимости.
У меня чёткое понимание: завтра не будут меня показывать – через несколько месяцев люди и забудут, и узнавать на улице не будут.
Полностью текст интервью и видео здесь