Владимир Кухарев на «Чижовской лыжне»: у лыжных гонок большое будущее!

Новости Беларуси. Парк 900-летия Минска стал 4 марта местом притяжения любителей активного отдыха со всех уголков страны. Здесь открылись республиканские соревнования «Чижовская лыжня», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это уже шестой старт «Чижовской лыжни». В ней участвуют воспитанники спортивных школ и центров олимпийской подготовки Беларуси. В этот раз свое мастерство на заснеженной трассе приехали продемонстрировать почти 1 000 юных спортсменов. Рядом с ними – мощная группа поддержки: тренеры, родные и друзья. Всего ребятам предложили восемь стартов, по четыре для парней и девушек. Первая дистанция – 1,5 километра. Открывая мероприятие, председатель Мингорисполкома отметил: здоровый образ жизни вновь в моде у молодежи.

Алиса Фицнер, участница соревнований «Чижовская лыжня»:

Я настраивала себя за победу. Надеюсь на лучшее. Полагаюсь на удачу. Надеюсь, что все будет хорошо сегодня.

Екатерина Фицнер, мама участницы соревнований «Чижовская лыжня»:

Поддерживаем свою старшую доченьку. Ее зовут Алиса, она будет участвовать в 12-м году рождения сегодня. Мы уже год в этом виде спорта. Активно она занимается, каждый день у нее тренировки. Нам очень нравится все, что связано с биатлоном.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Очень приятно, что молодое поколение стремится заниматься лыжными гонками. Это популярный у нас в стране вид. И большое количество поклонников самых различных возрастов сегодня участвуют в соревнованиях. Очень приятно, что с каждым годом увеличивается число участников. Этот спортивный задор, спортивный дух, который присутствует у каждого, говорит о том, что у лыжных гонок большое будущее. Раз молодежь занимается спортом, то она будет прославлять нашу страну на международных площадках.

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:

Здоровый образ жизни, здоровая нация – это здоровье всей страны. Сегодня, проводя такие мероприятия, мы людей привлекаем к здоровому образу жизни. И мы организуем различные соревнования. Недавно провели «Минскую лыжню» в Раубичах, сегодня – Чижовка. Еще лет 10 назад здесь не было такого красивого парка, не было инфраструктуры, не было «Чижовка-Арены». Благодаря вниманию государства, в первую очередь главы нашего государства, здесь появилось очень красивое место, где можно провести такие прекрасные соревнования.