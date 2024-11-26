В Белом доме подтвердили разрешение ВСУ использовать ATACMS для ударов по РФ

В Белом доме подтвердили, что Украина имеет право применять ракеты большой дальности ATACMS по Курской области, если это будет необходимо для самообороны. Об этом пишет РИА Новости.

Американская администрация изменила свои рекомендации по использованию ракет, разрешив Вооруженным силам Украины нанести удары только по определенным целям.