В Белом доме подтвердили, что Украина имеет право применять ракеты большой дальности ATACMS по Курской области, если это будет необходимо для самообороны. Об этом пишет РИА Новости.
Американская администрация изменила свои рекомендации по использованию ракет, разрешив Вооруженным силам Украины нанести удары только по определенным целям.
Это заявление было сделано после того, как президент Штатов Джо Байден дал разрешение Украине использовать американские ракеты дальнего радиуса действия для ударов по российской территории, что российский лидер Владимир Путин назвал прямым вмешательством НАТО в конфликт.
В качестве ответа на украинские удары в Курской и Брянской областях 21 ноября Россия успешно испытала свой новый ракетный комплекс «Орешник». Испытания были признаны успешными: российские войска нанесли удар по индустриальному комплексу в Днепропетровске с помощью безъядерной гиперзвуковой баллистической ракеты.