Великобритания дала Украине еще несколько десятков ракет Storm Shadow

Великобритания поставила в Украину десятки крылатых ракет Storm Shadow. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Bloomberg. О поставке не было объявлено публично, и точное количество ракет неизвестно.

Как сообщается, ракеты были отправлены до того, как США и Великобритания разрешили использование дальнобойного оружия для ударов по территории России.

Ранее, 21 ноября, президент РФ Владимир Путин отметил, что США и их союзники по НАТО разрешили применение дальнобойного высокоточного оружия, после этого американские и британские ракеты атаковали российские военные объекты в Курской и Брянской областях. В качестве ответного удара Россия сначала применила новейшие баллистические системы средней дальности «Орешник» по предприятию «Южмаш» в Днепре.