Глава Министерства обороны Великобритании Джон Хили сообщил, что конфликт в Украине вступил в критическую фазу. Он отметил необходимости укрепления безопасности и коллективной обороны Европы, а также увеличения помощи Киеву в два раза. Об этом пишет РИА Новости.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВСУ терпит поражения на фронте, а поставки западных вооружений не изменили ситуацию.

При этом ранее Россия заявила о том, что США и НАТО вовлечены в конфликт, предоставляя оружие и обучая личный состав, а это не способствует переговорам и имеет негативный эффект.