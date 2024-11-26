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Глава МО Британии заявил, что конфликт в Украине вошел в критическую фазу

26 ноября 2024 09:25
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Глава Министерства обороны Великобритании Джон Хили сообщил, что конфликт в Украине вступил в критическую фазу. Он отметил необходимости укрепления безопасности и коллективной обороны Европы, а также увеличения помощи Киеву в два раза. Об этом пишет РИА Новости.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВСУ терпит поражения на фронте, а поставки западных вооружений не изменили ситуацию.

При этом ранее Россия заявила о том, что США и НАТО вовлечены в конфликт, предоставляя оружие и обучая личный состав, а это не способствует переговорам и имеет негативный эффект.

# Международная политика

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