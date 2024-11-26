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Маск объяснил, почему истребители F-35 США неудачные

26 ноября 2024 08:58
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По мнению Илона Маска, создание истребителей F-35 было неудачным из-за раздутых требований к их разработке. Он отметил, что дизайн провалился на стадии разработки требований, что сделало данный тип самолетов дорогим и сложным. Об этом пишет РИА Новости.

Маск полагает, что на смену устаревшим пилотируемым истребителям придут беспилотные летательные аппараты. 

Ранее американский проект правительственного надзора сообщает, что США одобрили выпуск F-35, несмотря на их недостатки. В отчете говорится, что истребитель не соответствует требованиям по надежности, точности стрельбы, скрытности и ремонту.

# Международная политика # Илон Маск

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