День рождения дочки запомнил ярче всего! Белорус о партнёрских родах, суворовском и работе на заводе

Дмитрий Орочко, папа двоих детей, начальник отдела правовой и кадровой работы ООО «МотоВелоЗавод»:

Я этот день запомнил ярче, чем когда второй ребенок появился. Во-первых, ребенок родился до момента коронавируса. Получилось так, что наша знакомая все-таки разрешила мне попасть и подержать на следующий день после того, как родилась моя девочка. Я настолько это запомнил ярко, как я ее держу в первый момент.

Дмитрий Орочко:

Партнерские роды – вообще поднималось обсуждение данного вопроса нашей семьи. И когда второй ребенок уже должен был родиться, мы обсуждали это с супругой. Но это действительно тяжело и трудно. Видеть в таком состоянии супругу и, прежде всего, переживать.