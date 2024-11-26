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День рождения дочки запомнил ярче всего! Белорус о партнёрских родах, суворовском и работе на заводе

26 ноября 2024 09:04
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День рождения дочки запомнил ярче всего! Белорус о партнёрских родах, суворовском и работе на заводе-1

Дмитрий Орочко, папа двоих детей, начальник отдела правовой и кадровой работы ООО «МотоВелоЗавод»:
Я этот день запомнил ярче, чем когда второй ребенок появился. Во-первых, ребенок родился до момента коронавируса. Получилось так, что наша знакомая все-таки разрешила мне попасть и подержать на следующий день после того, как родилась моя девочка. Я настолько это запомнил ярко, как я ее держу в первый момент.

День рождения дочки запомнил ярче всего! Белорус о партнёрских родах, суворовском и работе на заводе-3

Дмитрий Орочко:
Партнерские роды – вообще поднималось обсуждение данного вопроса нашей семьи. И когда второй ребенок уже должен был родиться, мы обсуждали это с супругой. Но это действительно тяжело и трудно. Видеть в таком состоянии супругу и, прежде всего, переживать.

День рождения дочки запомнил ярче всего! Белорус о партнёрских родах, суворовском и работе на заводе-5

Дмитрий Орочко:
Каждый мужчина взрослеет по-своему. Если брать меня лично, то мне кажется, что тот момент, когда появился первый ребенок, я понимал, насколько важно быть отцом, насколько важна ответственность отцовская. Это 26 лет.

Подробнее в видео.

# Дети # Дети и родители # Брак и семья

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