Владимир Караник: мы плотно взаимодействовали с МВД, чтобы максимально быстро решить вопрос оказания медпомощи нуждающимся

Новости Беларуси. Мы готовы к диалогу, готовы к открытому обсуждению имеющихся проблем, но не с анонимными персонажами, а людьми, способными на этот диалог. Министр здравоохранения Владимир Караник выступил с открытым письмом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси: Мне, как и большинству здравомыслящих коллег, с болью и разочарованием приходится смотреть на то, что сейчас происходит в системе здравоохранения и в медицинской среде. Мы заменили нормальное человеческое общение ядовитыми постами в социальных сетях. Да, я пытался сказать, что 9 августа для оказания медицинской помощи задержанным в каждом РУВД Минска и крупных городах дежурила скорая помощь. Что в местах временного содержания работают медицинские работники не системы здравоохранения, а пенитенциарной системы, и что есть постановление Министерства здравоохранения. Поэтому мы плотно взаимодействовали с МВД, чтобы максимально быстро решить вопрос оказания медицинской помощи нуждающимся и обеспечить человеческие условия пребывания в местах временного содержания.

Речь в письме идет в том числе и о ситуации 17 августа у здания Минздрава. Напомним, накануне у ведомства собрались протестующие. На разговор к собравшимся вышел министр Владимир Караник, за плечами которого огромный опыт врача-онколога, сотни спасенных жизней и благодарных пациентов. На его счету много заслуг и в качестве главы Минздрава. Лично ходил по красным зонам в пик коронавирусной инфекции.

Владимир Караник спросил, есть ли вопросы, но диалога не получилось. Речь выступающего перекрикивали собравшиеся. Его бесцеремонно хватали за одежду, тянули за руки.