Витебск в ожидании снега. В городе продолжается подготовка растений к зиме

Если в некоторых областях первый снег уже выпал, то в Витебске в ожидании. Сотрудники «Зеленстроя» завершают подготовку растений к зиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Утеплить нужно тысячи насаждений, особое трепетное внимание – молодым деревьям. В этом году предприятие акцентировало внимание на озеленении парков и скверов. Более двух тысяч лиственных и хвойных растений, а также кустарников работники высадили по всему городу. Акцент на хвойные: ели, сосны, туи и можжевельники.

Валентина Шендюкова, директор КПУП «Витебский Зеленстрой»:

На сегодняшний день уже вывезено более 1 700 метров кубических листвы, но листва еще в городе есть. Деревья некоторые сбросили полностью, но некоторые еще стоят в своей зеленой шубке. Поэтому мы работу останавливать не будем, продолжаем, пока погода нам не откорректирует своим белым снежным покровом.