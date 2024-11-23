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Витебск в ожидании снега. В городе продолжается подготовка растений к зиме

23 ноября 2024 13:39
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Если в некоторых областях первый снег уже выпал, то в Витебске в ожидании. Сотрудники «Зеленстроя» завершают подготовку растений к зиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Витебск в ожидании снега. В городе продолжается подготовка растений к зиме-2

Утеплить нужно тысячи насаждений, особое трепетное внимание – молодым деревьям. В этом году предприятие акцентировало внимание на озеленении парков и скверов. Более двух тысяч лиственных и хвойных растений, а также кустарников работники высадили по всему городу. Акцент на хвойные: ели, сосны, туи и можжевельники. 

Витебск в ожидании снега. В городе продолжается подготовка растений к зиме-4

Валентина Шендюкова, директор КПУП «Витебский Зеленстрой»:
На сегодняшний день уже вывезено более 1 700 метров кубических листвы, но листва еще в городе есть. Деревья некоторые сбросили полностью, но некоторые еще стоят в своей зеленой шубке. Поэтому мы работу останавливать не будем, продолжаем, пока погода нам не откорректирует своим белым снежным покровом.

Витебск в ожидании снега. В городе продолжается подготовка растений к зиме-6

Витебск признан самым озелененным областным центром Беларуси. Рейтинг подвели в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды. В Беларуси норматив озелененности территорий населенных пунктов установлен на уровне 40 %. У Витебска он составил почти 50 %.

# Растения и цветы

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