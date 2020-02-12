Прямой эфир

Виртуальный музей «Память говорит»: в Гродно начал работать пункт по оцифровке фото и писем времён ВОВ

12 февраля 2020 14:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Оцифровать память предлагают в Гродно. Речь идет о письмах, фотографиях и, конечно, воспоминаниях времен Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виртуальный музей «Память говорит»: в Гродно начал работать пункт по оцифровке фото и писем времён ВОВ-1

12 февраля в областном городе начал работу специальный пункт, куда любой человек может принести корреспонденцию и фотокарточки своих родственников-фронтовиков, где может рассказать военные истории, которые передаются из поколения в поколение. Например, о дружбе, любви, верности и героических поступках.

Виртуальный музей «Память говорит»: в Гродно начал работать пункт по оцифровке фото и писем времён ВОВ-4

Виртуальный музей «Память говорит»: в Гродно начал работать пункт по оцифровке фото и писем времён ВОВ-6

С помощью скан-лаборатории семейные реликвии обретут вечную жизнь. Они станут частью виртуального музея под названием «Память говорит». Инициатором этого проекта выступил Белорусский республиканский союз молодежи.

Виртуальный музей «Память говорит»: в Гродно начал работать пункт по оцифровке фото и писем времён ВОВ-9

Елена Журова, жительница Гродно:
Я пришла по поводу своего отца Варламова Петра Ивановича, который воевал на Калининском фронте, был военным летчиком, совершил более тысячи вылетов и был награжден правительственными наградами.

Виртуальный музей «Память говорит»: в Гродно начал работать пункт по оцифровке фото и писем времён ВОВ-12

Анна Саросек, первый секретарь Гродненского областного комитета БРСМ:
На сегодняшний момент очень много фотографий в электронном варианте уже нами оцифровано – порядка 200 фотографий и данных собрано о тех людях, которые добывали нам эту Великую Победу. Обращаются к нам также горожане и с просьбой найти их родственников, которые захоронены где-то за рубежом. Такую помощь мы тоже оказываем.

Виртуальный музей «Память говорит»: в Гродно начал работать пункт по оцифровке фото и писем времён ВОВ-15

Принимают истории и снимки также по почте, что удобно для жителей отдаленных районов Гродненской области. Проект посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Виртуальный музей «Память говорит»: в Гродно начал работать пункт по оцифровке фото и писем времён ВОВ-18

# Великая Отечественная война # общество # Елена Журова # Анна Саросек # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Жалобы на диалог со специалистами и шумных соседей. Виталий Прима провёл выездной приём граждан
12 февраля 2020 14:05

Жалобы на диалог со специалистами и шумных соседей. Виталий Прима провёл выездной приём граждан

Когда в Минске проезд можно будет оплатить с мобильного телефона?
12 февраля 2020 13:01

Когда в Минске проезд можно будет оплатить с мобильного телефона?

Появится ли возможность у минчан оплатить проезд в общественном транспорте через QR-код?
12 февраля 2020 12:58

Появится ли возможность у минчан оплатить проезд в общественном транспорте через QR-код?