Виртуальный музей «Память говорит»: в Гродно начал работать пункт по оцифровке фото и писем времён ВОВ

Новости Беларуси. Оцифровать память предлагают в Гродно. Речь идет о письмах, фотографиях и, конечно, воспоминаниях времен Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

12 февраля в областном городе начал работу специальный пункт, куда любой человек может принести корреспонденцию и фотокарточки своих родственников-фронтовиков, где может рассказать военные истории, которые передаются из поколения в поколение. Например, о дружбе, любви, верности и героических поступках.

С помощью скан-лаборатории семейные реликвии обретут вечную жизнь. Они станут частью виртуального музея под названием «Память говорит». Инициатором этого проекта выступил Белорусский республиканский союз молодежи.

Елена Журова, жительница Гродно:

Я пришла по поводу своего отца – Варламова Петра Ивановича, который воевал на Калининском фронте, был военным летчиком, совершил более тысячи вылетов и был награжден правительственными наградами.

Анна Саросек, первый секретарь Гродненского областного комитета БРСМ:

На сегодняшний момент очень много фотографий в электронном варианте уже нами оцифровано – порядка 200 фотографий и данных собрано о тех людях, которые добывали нам эту Великую Победу. Обращаются к нам также горожане и с просьбой найти их родственников, которые захоронены где-то за рубежом. Такую помощь мы тоже оказываем.