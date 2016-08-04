Виноград раздора: как энтузиасты на Натуралистов пытались подъезд облагородить

Жизнь прожить - это вам не фунт изюма съесть, а пуд зелёного винограда. Уже и рот оскоминой свело, а есть надо. Герои этого сюжета оскоминой не испугаешь, но вот долгожданный зеленый виноград им, вероятно в горло не полезет.

Говорящее название улицы Натуралистов оправдывают, по крайней мере, три столичных энтузиаста. Игорь Долбилов с товарищами Андреем и Александром, любят природу и активно созидают живое вокруг. Это они – тот редкий вид жильцов, которые сами и скамейку починят, и два десятка деревьев во дворе высадят. Кроме вышеперечисленного, хозяйственные мужчины решили украсить свой подъезд обрамлением из вьющихся растений.

Игорь Долбилов:

Изначально, вся эта конструкция планировалась для того, чтобы создать над входом в подъезд, над местами отдыха, полностью зелёный шатёр. Это всё для людей. Идёшь домой – съешь веточку. Бегаешь ты там, играешь в футбол – съешь веточку. Это не возбраняется, это только приветствуется.

Ровно год назад товарищи приступили к строительству, заранее согласовав установку перголы с ЖЭС.

Александр Сацевич:

Они (ЖЭС) посмотрели и сказали, что они, в общем-то, не то, что не против, они абсолютно «за». Мы спросили, что необходимо для этого. Они сказали, что необходим проект, который мы сделали, и согласие 50% жильцов подъезда. ЖЭС поставил штамп «Согласовано». Появилась возможность – какие-то трубы вкопали, установили. Появилась возможность – эти трубы связали, сварили. То есть, всё шло поэтапно

Игорь Долбилов:

В прошлом году уже был урожай. В этом году, как Вы видите, урожай тоже есть. В перспективе, я вижу, что в следующем году мы уже получим, когда свяжутся между собой вьющиеся растения слева и справа, мы получим полностью зелёный шатёр. И, соответственно, мы получим тень. И мы получим обильный урожай винограда

Хозяйственностью и чувством вкуса товарищей восхищаются многие соседи близлежащих подъездов. Но на всех не угодишь, и нашлось в доме несколько жильцов, убеждённых в том, что пергола опасна!

Лариса Михневич:

Территория под окном входит в зону моих первоочередных интересов моей квартиры. Это угроза безопасности моего жилья (квартиру уже пытались ограбить) Сюда постоянно кто-то заглядывает в окна и прочее, и прочее. Как только начали строить и вкопали первый столб, я сходила в управление архитектуры Первомайского района и спросила, какие у меня есть права, на законном основании? Имеют ли право они строить, могу ли я возражать? Мне объяснили, что: «Нет, нельзя. Только если Вы согласны и согласен весь подъезд полностью. Даже если один человек из подъезда против, неважно – строить нельзя».

Можно сколько угодно, «по-человечески», жалеть усилия и плоды трудов местных активистов, однако, по закону, все пристройки и насаждения, перед началом строительства, обязательно должны быть согласованы с соседями и администрацией района. В противном случае, архитектурное новообразование ожидает снос.

Александр Сацевич:

Если бы мы знали, что необходимо идти в архитектуру Первомайского района, мы бы, конечно же, пошли бы туда, и я почти уверен, что получили бы это согласование сразу же. Но нас предупредили. Что малая архитектурная форма, которая не совмещена с домом и не имеет крыши, она не требует никакого рода согласований То есть, когда мы получили документ согласованный, мы знали, что действуем законно

Лариса Михневич:

Очень трудно жить, когда на скамейках постоянно пьют пиво, курят, дымят и громко разговаривают, потому что скамейки находятся в метре от окна. Это не для детей!

Наталья Владимировна:

Курят, гуляют, с тарелками, пьянками. (Голос за кадром: «Какие пьянки?!») – Всё время пьянки! Не надо, вы ж там живёте, а мы тут живём! Не надо, я всё сказала.

Людмила Яцкевич:

Никто здесь не пьёт! Это глупости, это причина какая-то просто

Марина Троган:

Я живу в следующем подъезде, если бы была возможность, мы бы такую красоту бы сделали, честное слово. Вот здесь я рядом и завидую-завидую. И кто бы к нам не приходил, все останавливаются и любуются

Игорь Долбилов:

Бороться мы будем до последнего, это я вам обещаю. У нас для этого есть силы, есть желание, и если мы смогли это построить, мы будем отстаивать до последней капли крови.

Кстати, для приготовления одного литра вина, нужно 2-3 кг спелого винограда, а для утоления жажды достаточно одной грозди. Так или иначе, жители улицы Натуралистов в этом году вряд ли соберут собственный урожай винограда. Жаль, что такую перспективу зарубили на корню

Кира Карлович, СТВ:

Сегодня 26 июля. Именно к нынешнему дню жильцы подъезда должны были убрать конструкцию, вызвавшую столько споров. Как видим, этого не произошло. Однако обойти стороной решение администрации не получится – перголу всё равно демонтируют, даже если соседи выполнят обещание и прикуют себя наручниками к трубам.

Вот уж действительно, для счастья необязательно, чтобы у тебя что-то было, иногда достаточно, чтобы это пропало у соседа. Пропадет ли пропадом виноградная лоза на улице Натуралистов пока неизвестно. Но в любом случае теперь соседи спорного дома знают друг друга лучше.