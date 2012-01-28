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Виктория Азаренко – победительница Australian Open и первая ракетка мира

28 января 2012 10:00
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В финальном поединке белорусская теннисистка одолела представительницу России Марию Шарапову со счетом 6:3, 6:0.

Виктория Азаренко впервые в своей карьере стала победительницей турнира из серии «Большого шлема». Благодаря этому триумфу, с 30 января белоруска станет первой ракеткой мира. И, таким образом, Виктория стала лучшей теннисисткой за всю историю данного вида спорта в Беларуси.

Стоит отметить, что это уже второй титул Азаренко в этом году. До Открытого чемпионата Австралии спортсменка выиграла турнир в Сиднее, сообщает ctv.by.

# общество # Виктория Азаренко

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