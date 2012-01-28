Виктория Азаренко – победительница Australian Open и первая ракетка мира

В финальном поединке белорусская теннисистка одолела представительницу России Марию Шарапову со счетом 6:3, 6:0.



Виктория Азаренко впервые в своей карьере стала победительницей турнира из серии «Большого шлема». Благодаря этому триумфу, с 30 января белоруска станет первой ракеткой мира. И, таким образом, Виктория стала лучшей теннисисткой за всю историю данного вида спорта в Беларуси.



Стоит отметить, что это уже второй титул Азаренко в этом году. До Открытого чемпионата Австралии спортсменка выиграла турнир в Сиднее, сообщает ctv.by.