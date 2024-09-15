Виктория Алешко рассказала о личной жизни! Готова ли певица выйти замуж второй раз?

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Виктория Алешко.

Виктория Алешко, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Нет. А как она может мешать? Если грамотно расставлять приоритеты и правильно строить свою жизнь…

Александр Осенко:

Позволю себе вопрос. Раз вы обожглись, а дальше? Или на этом история закончилась?

Виктория Алешко:

У меня нет отторжения, что я больше не буду, мне не надо, все мужики – козлы. У меня никогда в жизни не было такого отношения. Наоборот, я с огромным удовольствием отдала бы свою личную жизнь в руки мужчины, который бы меня любил, уважал.

Александр Осенко:

А критерии какие для мужчины? Есть основные? Я не про блондин-брюнет. Я про человеческие качества.

Виктория Алешко:

Как минимум – чтобы человек меня любил, уважал, чтобы ему хотелось меня окружить заботой.

Александр Осенко:

При этом, наверное, чтобы поддерживал вас в творчестве?

Виктория Алешко:

Безусловно.

Александр Осенко:

Потому что мы, мужчины, иногда очень ревнивые.

Виктория Алешко:

Это как раз и заложено в слове «уважал». Уважал меня и как личность, и как творческую единицу, и как человека, у которого есть долгие годы за спиной. Это же не просто мое хобби.