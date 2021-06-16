Александр Лукашенко: «Мы убеждены, что поступили правильно. Это надо было делать»

Новости Беларуси. В мире перманентных конфликтов – поводов для военных баталий, к сожалению, находится немало, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И здесь не до поиска причинно-следственных связей. Быть на шаг впереди еще необозначенного врага – стратегия спасения миллионов жизней, народа и страны. Александр Лукашенко: необходимо давать такой отпор, чтобы в памяти врага он отпечатался на многие годы

Добровольно и честно защищать семью, земляков и родной город или деревню – все это входит в понятие территориальной обороны страны. Суть проста, но оттого не менее глобальна. Территориальные подразделения в случае внезапной агрессии призваны первыми дать отпор врагу. Мобилизуют для этих целей военнообязанных белорусов, которые уже прошли службу в армии и теперь числятся в запасе. Именно они должны стать эффективным щитом еще до подхода регулярной армии. Систему таких вспомогательных войск начали формировать 20 лет назад. И это решение, как показывает время, определенно было верным.