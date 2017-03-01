Ветеранским организациям Минска исполнилось 30 лет

Новости Беларуси. В Минске с размахом празднуют 30-летний юбилей ветеранской организации. Во всех районах города в эти дни поздравляют и награждают людей, которые сражались за освобождение нашей страны от немецко-фашистских захватчиков и тех, кто всю жизнь посвятил работе на производстве.

Душевный праздничный концерт 1 марта никого не оставил равнодушным.

Елена Зеленко, заместитель главы администрации Заводского района:

На территории района проживает около 40 тысяч ветеранов труда. Наша районная организация ветеранов Заводского района объединяет порядка 14 тысяч.

Наша ветеранская организация живет очень активной жизнью, проводит различные конкурсы, фестивали.

У нас своего рода преемственность поколений: ветераны войны, ветераны и молодежь, которая готова принимать, слушать, слышать. И в своем роде благодарить за то, что у нас есть такие люди.

Череда праздничных мероприятий продолжится. К примеру, в Заводском районе готовят массу сюрпризов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.