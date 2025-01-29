Ветеран войны в свои 97 «оживляет» старинные часы! Побывали в гостях у мастера

В квартире Давида Марковича Билинкиса десятки, а может, и сотни часов. Настенных, настольных, наручных. Советских и не только. Все тикают, все идут, а некоторые подают звуки, которые многие помнят разве что из детства.

Давид Билинкис, мастер по ремонту часов:

Это часы – ходики. В старые времена у всех бабушек, наверное, может быть и сейчас, на кухне висят такие часы, удобные для употребления. Цепочку подтянул к гире – они идут. А это кукушка. Это уже на любителя. Их очень любит моя правнучка. Она каждый раз, когда приходит в гости, требует, чтобы кукушка ей что-нибудь спела. Вся эта коллекция выросла из хобби. Часы получили вторую жизнь. Давид Маркович собрал их, объединяя старые корпуса, механизмы, циферблаты, которые бы другие выбросили. Мастер уверен: нет часов, которые нельзя починить. Это как головоломку разгадать.

Давид Билинкис:

Я по специальности авиационный инженер, а это хобби пришло ко мне со времен войны, потому что я работал мастером по ремонту авиаприборов. Приборы и часы очень близки. Часы – это увлечение и воспоминание той точной механики, чем я занимался всю свою жизнь. Мне приятен сам факт восстановления, оживить их. Последнее время я не стал в них ставить батарейки, не стал заводить, потому что очень трудоемко. Раньше, особенно когда жена моя была жива, она была против, потому что это тиканье ее ночью беспокоило. А я даже мог проснуться, если какой-то отремонтированный будильник останавливался и появлялся или пропадал какой-то звук.