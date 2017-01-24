Вернуть паспорт, накормить и приютить бездомных: акция «Социальный патруль»

Новости Беларуси. Полтысячи людей, оказавшихся на улице, ощутили заботу социальных работников.
В рамках акции «Социальный патруль» бездомным выдали теплую одежду и горячее питание, 10 из них так же потребовалось лечение.
Один человек вернулся в семью, еще одному оказали содействие в восстановлении паспорта.
Кроме того, 69 человек получили консультацию психолога.
Людям, которые хотят перекусить и согреться, всегда открыты двери в государственном учреждении «Дом ночного пребывания», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.