Велопрокат, мастерские, парковки и дорожки: как устроена жизнь велосипедистов в Минске

Экологично. Модно. Здорово. Велодвижение в Минске набирает обороты. Сегодня в столице функционирует более 70 км путей, которые проходят по тротуарной плоскости и активно используются велосипедистами, а также магистральные дорожки протяженностью около 27 км. Они проходят вдоль реки Свислочь. Более 300 тысяч минчан сегодня пользуются велосипедами. Причем если несколько лет назад велосипедистами в первую очередь были мужчины, то сегодня соотношение полов приближается к паритету. Ранее это были люди от 20 до 30 лет, а сегодня на двухколесный транспорт пересаживаются минчане и в возрасте 50-60 лет.

Еще один любопытный факт. На проспекте Независимости в районе площади Победы в час проезжает вечером около 200 велосипедистов. Это примерно 5% от автомобильного трафика. Около Ботанического сада с 9 до 11 утра проезжает также около 200 велосипедистов. Это те минчане, которые выбрали велосипед как транспортное средство, чтобы добраться на работу.

Свежая новость: велодорожки проложат за чертой Минска. Разрабатываются маршруты «Аквапарк «Лебяжий» – МКАД – Ждановичи» и «Логойский тракт – МКАД – Раубичи». Главное здесь, конечно, безопасное и беспрепятственное пересечение минской кольцевой автодороги.

Павел Горбунов, председатель правления общественного объединения «Минское велосипедное общество»:

Мы создаем сеть веломаршрутов недалеко от Минска, в Воложинском районе, и будем создавать веломаршрут из Минска в Заславль. Это такой маршрут на один день или на два дня. Одним из маршрутов можно даже будет доехать до Новогрудка – это 200 км, то есть три дня.

Сергей Будник, специалист Минского городского методического центра физического воспитания населения:

В двух местах перекрыто движение. Первое – это при переезде из парка Янки Купалы в парк Горького в связи со строительством гостиницы. И второй участок – в районе улицы Пулихова в связи с реконструкцией тепломагистрали. Эти участки не остаются без внимания и в ближайшее время будет организовано движение.

Во всех парках столицы и вдоль магистральных велодорожек будут функционировать стационарные точки питания. Кроме того, в городе продолжится установка щитов, информирующих велосипедистов о местонахождении, размещении пунктов питания и проката. В новом сезоне будут активно работать над нанесением разметки, пиктограмм, созданием велопарковок около социально значимых объектов и торговых точек, а также над обслуживанием новых пунктов велопроката.

Радует, что в этом сезоне также запланирован бесплатный велопрокат «Добры ровар». Кроме того, волонтерами была создана велошкола для взрослых. Все желающие от 20 до 60 могли получить бесплатный мастер-класс и научиться кататься.

Павел Горбунов, председатель правления общественного объединения «Минское велосипедное общество»:

У нас работает бесплатная велосипедная мастерская, она находится недалеко от костела Святого Роха, работает по вечерам, и любой человек, у которого нет опыта, но хочет научиться ремонту, если нет инструмента, может приехать и взять инструмент. Это пример такого бесплатного социального проекта. Если говорить о других акциях прошлого года, ты мы проводили несколько. Это акции, которые были направлены на более вежливое поведение пешеходов, более вежливое поведение велосипедистов. Тут нужно сказать, что не все велосипедисты пользуются вечером фонариками, а это важно. Не нужно быть «ночным стелсом». Если уже поставили фонарик, то нужно направить его немножко вниз, чтобы не светил ни в пешеходов, ни в велосипедистов. И очень важно, конечно, нам всем научиться: пешеходам не ходить по велодорожкам, а велосипедистам стараться не ездить по пешеходной зоне.

С 2012 года в столице проводят адаптацию тротуаров для движения велосипедистов. Сейчас готовы проекты для 75 улиц, на большей их части адаптация уже сделана. По новым нормам въезд на велодорожку должен быть сведен «в ноль», но пока нет ни одной улицы, где бы это правило полностью соблюдалось. Бордюры выступают от 10 до порой 40 миллиметров, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Есть замечательное предложение и для улиц с низким трафиком и множеством выездов из дворов: поставить на данных участках ограничение скорости движения в 30 км/ч и разрешить смешанное движение велосипедов и автомобилей. В такую инфраструктуру ничего не надо вкладывать, и это решение считается безопасным.

Павел Горбунов, председатель правления общественного объединения «Минское велосипедное общество»:

Если продолжать тему велосипедной инфраструктуры, то нужно сказать о новом минском районе («Новая Боровая»), где сейчас создаются отдельные велодорожки, в начале спроектированные. Это дорожки асфальтовые, выкрашенные в красный цвет. Они отличаются от пешеходной зоны, которая выложена плиткой, поэтому они более безопасны, пешеходы не будут ошибаться и заходить на велосипедные полосы.

Мы заглянули в современный район на улицу Леонардо да Винчи еще и за отличным примером велопарковок дворового типа. Здесь уделяют много внимания социальной инфрастрктуре. Стильная велопарковка сделана из морского контейнера – нестандартное и удобное решение от белорусских архитекторов.

Виталий Бузюс, маркетолог:

Особенностью этих велопарковок станет то, что для освещения внутри самого контейнера будет использоваться солнечная батарея, то есть будет установлена сверху солнечная батарея, и он будет, в принципе, сам по себе автономный. Вместо того, чтобы устанавливать отделения для мусоропровода, мы вынесли все мусорные баки в отдельные конструкции во дворах, а это место использовали для того, чтобы тоже оборудовать парковки для жителей конкретных подъездов.

Сегодня в Минске оборудовано свыше 300 велопарковок, а вот достойных примеров во дворах пока единицы.

На улице Бурдейного в мае 2015 года также создали отличный вариант велопаркинга. Экспериментальная идея собрала немало поклонников, и было бы здорово, если бы такие двухэтажные велодомики получили прописку и в других минских дворах.

Артем Ковалев, автор идеи дворовых велопарковок:

Профиль сварен из трубы, зашит профнастилом, но сделаны перемычки, которые препятствуют извлечению велосипеда, если повредить наружную обшивку. Плюс есть дополнительная дверь, чтобы вешался навесной замок в целях безопасности.

В 2016 году планируется начать строительство велодорожки в Ленинском районе (от улицы Якобова, 56 до Маяковского, 159) протяженностью около 3 км. Этот участок будет примыкать к магистральной велодорожке и станет связующим с Лошицким парком.

Во Фрунзенском районе возможно строительство володорожки в зеленой зоне на участке от улицы Притыцкого через парк Тивали.

Но главное событие нового сезона – велокарнавал, который состоится совсем скоро.

Сергей Будник, специалист Минского городского методического центра физического воспитания населения:

Пройдет 30 апреля. Сбор участников намечается около стелы «Минск – город-герой». Далее по маршруту будет непосредственно организован сам карнавал до «Минск-Арены». Потом обратно возвращаются к стеле. И уже в 16.00 будет вся спортивно-развлекательная и культурная программа организована в парке Победы. Мы приглашаем всех участников, чтобы они украсили свой велосипед, подготовили карнавальный костюм и сделали праздник ярче.

Приятных велопрогулок по весеннему Минску.